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Байден описал разговор с Путиным бессвязными выражениями - РИА Новости, 17.01.2025
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02:21 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/bayden-1994103869.html
Байден описал разговор с Путиным бессвязными выражениями
Байден описал разговор с Путиным бессвязными выражениями - РИА Новости, 17.01.2025
Байден описал разговор с Путиным бессвязными выражениями
Президент США Джо Байден запутался в описании телефонного разговора, который, по его утверждению, имел место с президентом России Владимиром Путиным, в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T02:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден запутался в описании телефонного разговора, который, по его утверждению, имел место с президентом России Владимиром Путиным, в результате чего американский лидер произнес набор бессвязных выражений. В четверг глава Белого дома, которому предстоит покинуть кресло главы государства уже 20 января, выступал на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны США. Часть своего выступления Байден посвятил поддержке Украины со стороны Вашингтона, а также воспоминанию о звонке с президентом РФ. "Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО", - сказал Байден, выступая перед сотрудниками Пентагона и американскими военными. При этом президент США не уточнил, когда мог состояться разговор с главой российского государства, который описывал. Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его способность эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20250114/krym-1993585024.html
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в мире, сша, европа, россия, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Европа, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО
Байден описал разговор с Путиным бессвязными выражениями

Байден произнес набор бессвязных выражений, описывая разговор с Путиным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден запутался в описании телефонного разговора, который, по его утверждению, имел место с президентом России Владимиром Путиным, в результате чего американский лидер произнес набор бессвязных выражений.
В четверг глава Белого дома, которому предстоит покинуть кресло главы государства уже 20 января, выступал на церемонии прощания с главнокомандующим министерства обороны США. Часть своего выступления Байден посвятил поддержке Украины со стороны Вашингтона, а также воспоминанию о звонке с президентом РФ.
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"Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО", - сказал Байден, выступая перед сотрудниками Пентагона и американскими военными.
При этом президент США не уточнил, когда мог состояться разговор с главой российского государства, который описывал.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что окружение уходящего президента США на протяжении четырех лет его срока на посту главы государства обеспечивало специальные условия работы политика, которому в ноябре исполнилось 82 года. По словам бывших сотрудников администрации, часто казалось, что Байден не держит руку на пульсе событий. Материал издания, который частично подтверждает эти заявления, основан на содержании бесед почти с 50 людьми, знакомыми с деталями взаимодействия президента с другими чиновниками.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его способность эффективно руководить государством.
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