https://ria.ru/20250117/bajden-1994207117.html

"Разделенная нация". NBC News оценил итоги президентства Байдена

"Разделенная нация". NBC News оценил итоги президентства Байдена - РИА Новости, 17.01.2025

"Разделенная нация". NBC News оценил итоги президентства Байдена

Президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделенную нацию, разваленную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении им... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:57:00+03:00

2025-01-17T14:57:00+03:00

2025-01-17T14:57:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделенную нацию, разваленную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении им верховенства закона, пишет телеканал NBC News, называя это великой трагедией. "Джо Байден вступил на высший пост в Америке с обещанием объединить страну, укрепить свою партию и защитить демократию. Вместо этого 82-летний президент в Овальном кабинете оставил нацию разделенной, партию в разрушенном состоянии, а американский народ усомнился в уважении к верховенству закона со стороны этого самопровозглашенного институционалиста", - говорится в публикации. Политстратег Демократической партии Джеймс Карвилл заявил, что "история Байдена - одна из величайших трагедий американской политики". Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250116/ssha-1993943596.html

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в мире, америка, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша