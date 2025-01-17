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"Разделенная нация". NBC News оценил итоги президентства Байдена
"Разделенная нация". NBC News оценил итоги президентства Байдена - РИА Новости, 17.01.2025
"Разделенная нация". NBC News оценил итоги президентства Байдена
Президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделенную нацию, разваленную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении им... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:57:00+03:00
2025-01-17T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделенную нацию, разваленную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении им верховенства закона, пишет телеканал NBC News, называя это великой трагедией. "Джо Байден вступил на высший пост в Америке с обещанием объединить страну, укрепить свою партию и защитить демократию. Вместо этого 82-летний президент в Овальном кабинете оставил нацию разделенной, партию в разрушенном состоянии, а американский народ усомнился в уважении к верховенству закона со стороны этого самопровозглашенного институционалиста", - говорится в публикации. Политстратег Демократической партии Джеймс Карвилл заявил, что "история Байдена - одна из величайших трагедий американской политики". Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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в мире, америка, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Америка, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
"Разделенная нация". NBC News оценил итоги президентства Байдена
NBC News: Байден оставит после себя разделенную нацию и разваленную демократию