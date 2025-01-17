https://ria.ru/20250117/bajden-1994194021.html

Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC

Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC - РИА Новости, 17.01.2025

Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC

Президент США Джо Байден в частном порядке уже после президентских выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:09:00+03:00

2025-01-17T14:09:00+03:00

2025-01-17T14:13:00+03:00

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президентские выборы в сша

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке уже после президентских выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного президента Дональда Трампа в качестве великодушного шага, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "После ноябрьских выборов он (Байден) в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве великодушного шага, хотя нет уверенности, что он всерьез рассматривал эту возможность", - говорится в публикации. Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.

https://ria.ru/20250117/smi-1994186585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша