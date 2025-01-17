https://ria.ru/20250117/bajden-1994194021.html
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC - РИА Новости, 17.01.2025
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC
Президент США Джо Байден в частном порядке уже после президентских выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:09:00+03:00
2025-01-17T14:09:00+03:00
2025-01-17T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке уже после президентских выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного президента Дональда Трампа в качестве великодушного шага, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "После ноябрьских выборов он (Байден) в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве великодушного шага, хотя нет уверенности, что он всерьез рассматривал эту возможность", - говорится в публикации. Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
https://ria.ru/20250117/smi-1994186585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC
NBC: Байден после выборов хотел помиловать Трампа в качестве великодушного шага