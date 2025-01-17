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Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC - РИА Новости, 17.01.2025
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14:09 17.01.2025 (обновлено: 14:13 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/bajden-1994194021.html
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC - РИА Новости, 17.01.2025
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC
Президент США Джо Байден в частном порядке уже после президентских выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:09:00+03:00
2025-01-17T14:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке уже после президентских выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного президента Дональда Трампа в качестве великодушного шага, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "После ноябрьских выборов он (Байден) в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве великодушного шага, хотя нет уверенности, что он всерьез рассматривал эту возможность", - говорится в публикации. Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
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В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США
Байден задумывался о помиловании Трампа, сообщает NBC

NBC: Байден после выборов хотел помиловать Трампа в качестве великодушного шага

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в частном порядке уже после президентских выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного президента Дональда Трампа в качестве великодушного шага, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
«
"После ноябрьских выборов он (Байден) в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве великодушного шага, хотя нет уверенности, что он всерьез рассматривал эту возможность", - говорится в публикации.
Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденПрезидентские выборы в США
 
 
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