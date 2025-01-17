https://ria.ru/20250117/bajden-1994148512.html

Байден назвал Путина нехорошим парнем

Байден назвал Путина нехорошим парнем - РИА Новости, 17.01.2025

Байден назвал Путина нехорошим парнем

Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента РФ Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:23:00+03:00

2025-01-17T11:23:00+03:00

2025-01-17T11:23:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff374ef55d01e45ac7d293db7122bd2.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента РФ Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". "Этот парень - нехороший парень", - заявил в интервью телеканалу MSNBC в преддверии окончания своего президентского срока Байден, говоря о Путине. Байден несколько раз допускал некорректные высказывания о Путине. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Путин отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".

https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир путин