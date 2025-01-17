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Байден назвал Путина нехорошим парнем - РИА Новости, 17.01.2025
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11:23 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/bajden-1994148512.html
Байден назвал Путина нехорошим парнем
Байден назвал Путина нехорошим парнем - РИА Новости, 17.01.2025
Байден назвал Путина нехорошим парнем
Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента РФ Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента РФ Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". "Этот парень - нехороший парень", - заявил в интервью телеканалу MSNBC в преддверии окончания своего президентского срока Байден, говоря о Путине. Байден несколько раз допускал некорректные высказывания о Путине. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Путин отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".
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В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин
Байден назвал Путина нехорошим парнем

Байден назвал Путина нехорошим парнем в интервью телеканалу

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента РФ Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем".
"Этот парень - нехороший парень", - заявил в интервью телеканалу MSNBC в преддверии окончания своего президентского срока Байден, говоря о Путине.
Байден несколько раз допускал некорректные высказывания о Путине. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей - всё равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Путин отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".
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