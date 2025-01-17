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Байден перепутал нападение на Израиль с терактом 11 сентября

Байден перепутал нападение на Израиль с терактом 11 сентября - РИА Новости, 17.01.2025

Байден перепутал нападение на Израиль с терактом 11 сентября

Президент США Джо Байден перепутал нападение на Израиль в октябре 2023 года с терактом в США 11 сентября в 2001 году. РИА Новости, 17.01.2025

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден перепутал нападение на Израиль в октябре 2023 года с терактом в США 11 сентября в 2001 году. Американский лидер допустил оговорку, когда, обсуждая тему конфликта на Ближнем Востоке в интервью телеканалу MSNBC, рассказал, как впервые поднял тему бомбежек Израилем гражданских объектов в секторе Газа в беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. "Первый раз, когда я обсуждал бомбежку гражданских объектов, был, когда я поехал (в Израиль - ред.) после 9/11 (теракт в США 11 сентября 2001 года - ред. ), после кровопролития, которое произошло", - заявил Байден, имея в виду свой визит в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение его способность эффективно руководить государством. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысячи палестинцев, пострадали свыше 110 тысяч. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

https://ria.ru/20250117/bayden-1994103869.html

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в мире, израиль, сша, нью-йорк (город), джо байден, биньямин нетаньяху, хамас