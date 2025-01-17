https://ria.ru/20250117/bajden-1994136298.html

Медведчук обвинил Байдена в превращении Украины в концлагерь

Медведчук обвинил Байдена в превращении Украины в концлагерь - РИА Новости, 17.01.2025

Медведчук обвинил Байдена в превращении Украины в концлагерь

Президент США Джо Байден за время своего правления не имел в планах защитить украинских граждан, наоборот - он расколол Украину и превратил ее в концлагерь,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:11:00+03:00

2025-01-17T10:11:00+03:00

2025-01-17T10:11:00+03:00

в мире

украина

сша

джо байден

виктор медведчук

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден за время своего правления не имел в планах защитить украинских граждан, наоборот - он расколол Украину и превратил ее в концлагерь, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Его инаугурация пройдет 20 января. "Уходя с поста президента США, престарелый Байден разоткровенничался, при этом настолько, что, вопреки правилам западной политики, начал называть вещи своими именами. Конечно, всей правды Самоходный Дед не сказал, но и того, что он сказал, вполне достаточно, чтобы сделать выводы, особенно гражданам Украины. Я бы весьма советовал гражданам Украины внимательно послушать еще действующего президента США: тот концлагерь, который устроила стране банда Зеленского под руководством американских хозяев, и есть основа для их будущей жизни, и другой основы Байден предложить не может. У Байдена и его шайки не было в планах защиты Украины, тем более украинских граждан", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам политика, именно по команде Байдена Украину раскололи на тех, кто пытается откупиться, спасти свои жизни и жизни своих близких, и тех, кто торгует чужими жизнями, баснословно обогащается, и умирать не собирается. Именно Байден виновен во всем, что происходит на Украине – разруха, бегство, беззаконие, считает Медведчук. "Хочу обратить внимание простых украинцев на очевидные вещи: то, что вам лично было плохо, потеря родных и близких, потеря жилья и имущества, вынужденное бегство из страны, нищета и беззаконное преследование по любому поводу, не имеющая аналогов коррупция, когда украинцы, подобно евреям во время Холокоста, вынуждены выкупать свои жизни у нацистов, – вот это все для Байдена было хорошо. Он это создал, а Зеленский и его банда подрядились исполнить и немало на этом заработали", - добавил председатель совета движения. Медведчук заявил, что нынешняя украинская, так называемая аристократия заслуживает справедливого наказания. "Наказание нынешней украинской элиты неотвратимо, и это будет тогда, когда украинский народ до конца поймет, как его цинично продали на пушечное мясо ради чужих интересов. И чем быстрее он это осознает, тем быстрее виновные получат свою кару", - подытожил он.

https://ria.ru/20250111/bayden-1993215705.html

https://ria.ru/20250115/medvedchuk-1993802531.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, виктор медведчук, дональд трамп