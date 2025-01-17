https://ria.ru/20250117/bajden-1994130861.html
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев - РИА Новости, 17.01.2025
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC признался, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:39:00+03:00
2025-01-17T09:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC признался, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году. Байдене поделился подробностями своего визита на Украину в разгар конфликта, отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая "не контролируется силами США". Байден заявил, что не думал, что РФ может попробовать "свести счеты с американским президентом". "Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это", - заявил он. Поэтому, по его словам, во время 10-часовой поездки на поезде на Украину его сопровождали "лучшие люди". В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Ранее американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала, что во время его визита два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них "поезд-призрак".
https://ria.ru/20240310/bayden-1932127799.html
https://ria.ru/20250117/bayden-1994107367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, александр шевченко, укрзализныця
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Александр Шевченко, Укрзализныця
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев
Байден признался, что боялся покушения во время визита в Киев в 2023 году
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Президент США Джо Байден в интервью
телеканалу MSNBC признался, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году.
Байдене поделился подробностями своего визита на Украину в разгар конфликта, отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая "не контролируется силами США".
Байден заявил, что не думал, что РФ может попробовать "свести счеты с американским президентом".
"Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это", - заявил он.
Поэтому, по его словам, во время 10-часовой поездки на поезде на Украину его сопровождали "лучшие люди".
В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Ранее американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала, что во время его визита два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них "поезд-призрак".