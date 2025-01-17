Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/bajden-1994130861.html
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев - РИА Новости, 17.01.2025
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC признался, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:39:00+03:00
2025-01-17T09:39:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
александр шевченко
укрзализныця
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:3:2106:1187_1920x0_80_0_0_afd2ef39d22708a37783f39bdc24a79a.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC признался, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году. Байдене поделился подробностями своего визита на Украину в разгар конфликта, отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая "не контролируется силами США". Байден заявил, что не думал, что РФ может попробовать "свести счеты с американским президентом". "Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это", - заявил он. Поэтому, по его словам, во время 10-часовой поездки на поезде на Украину его сопровождали "лучшие люди". В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Ранее американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала, что во время его визита два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них "поезд-призрак".
https://ria.ru/20240310/bayden-1932127799.html
https://ria.ru/20250117/bayden-1994107367.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_2d4bc3479454fd20af3e7f1e6441f7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, александр шевченко, укрзализныця
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Александр Шевченко, Укрзализныця
Байден заявил, что боялся покушения во время визита в Киев

Байден признался, что боялся покушения во время визита в Киев в 2023 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC признался, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году.
Байдене поделился подробностями своего визита на Украину в разгар конфликта, отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая "не контролируется силами США".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Захарова рассказала, что означает оговорка Байдена об Афганистане и Украине
10 марта 2024, 12:03
Байден заявил, что не думал, что РФ может попробовать "свести счеты с американским президентом".
"Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это", - заявил он.
Поэтому, по его словам, во время 10-часовой поездки на поезде на Украину его сопровождали "лучшие люди".
В феврале 2023 года Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Ранее американская газета New York Times со ссылкой заместителя директора компании Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александра Шевченко сообщала, что во время его визита два одинаковых поезда одновременного курсировали по разным маршрутам, чтобы никто не знал, какой из них "поезд-призрак".
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Американцы не одобряют результаты работы Байдена, показал опрос
Вчера, 03:57
 
В миреУкраинаКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАлександр ШевченкоУкрзализныця
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала