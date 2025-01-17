https://ria.ru/20250117/avianosets-1994238058.html

Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США в Красном море

Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США в Красном море - РИА Новости, 17.01.2025

Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:55:00+03:00

2025-01-17T16:55:00+03:00

2025-01-17T16:55:00+03:00

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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с момента его прибытия в Красное море. "Три операции против израильского врага совпали с четвертой военной операцией, проведенной ВМС, нацеленной на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря. Авианосец был атакован несколькими беспилотниками, что является седьмым нападением с момента его прибытия в Красное море", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Вооруженные силы хуситов предупредили, что "готовы к любому развитию событий или американо-израильской эскалации против Йемена и будут следить за развитием ситуации в секторе Газа".

https://ria.ru/20250117/izrail-1994230589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, красное море, сша, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024