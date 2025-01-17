https://ria.ru/20250117/avianosets-1994238058.html
Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США в Красном море
Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США в Красном море - РИА Новости, 17.01.2025
Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:55:00+03:00
2025-01-17T16:55:00+03:00
2025-01-17T16:55:00+03:00
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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в седьмой раз с момента его прибытия в Красное море. "Три операции против израильского врага совпали с четвертой военной операцией, проведенной ВМС, нацеленной на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря. Авианосец был атакован несколькими беспилотниками, что является седьмым нападением с момента его прибытия в Красное море", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Вооруженные силы хуситов предупредили, что "готовы к любому развитию событий или американо-израильской эскалации против Йемена и будут следить за развитием ситуации в секторе Газа".
https://ria.ru/20250117/izrail-1994230589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, красное море, сша, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Красное море, США, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США в Красном море
Хуситы заявили о седьмой атаке на авианосец США Harry Truman в Красном море