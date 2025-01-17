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Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 17.01.2025 (обновлено: 16:14 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/atacms-1994209253.html
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области
ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:00:00+03:00
2025-01-17T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет, Минобороны РФ предпримет меры по нанесению ответного удара, заявило в пятницу российское военное ведомство."Вчера, 16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении."Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", — подчеркивает военное ведомство.
https://ria.ru/20250117/slavyanka-1994207592.html
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россия, белгородская область, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области

Минобороны пообещало ответный удар на атаку ATACMS по Белгородской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДетонатор ракеты ATACMS
Детонатор ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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Детонатор ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет, Минобороны РФ предпримет меры по нанесению ответного удара, заявило в пятницу российское военное ведомство.
"Вчера, 16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.
"Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", — подчеркивает военное ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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