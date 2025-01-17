https://ria.ru/20250117/atacms-1994209253.html

Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области

Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости, 17.01.2025

Минобороны готовит ответ на украинский удар ATACMS по Белгородской области

ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:00:00+03:00

2025-01-17T15:00:00+03:00

2025-01-17T16:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561004_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d131118dbce8fdaf10aa11f0f841189.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет, Минобороны РФ предпримет меры по нанесению ответного удара, заявило в пятницу российское военное ведомство."Вчера, 16 января т. г., с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении."Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", — подчеркивает военное ведомство.

https://ria.ru/20250117/slavyanka-1994207592.html

россия

белгородская область

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины