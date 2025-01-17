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FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы - РИА Новости, 17.01.2025
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09:44 17.01.2025 (обновлено: 16:36 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/aktivy-1994132204.html
FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы
FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы - РИА Новости, 17.01.2025
FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы
ЕС признал, что если антироссийские санкции утратят силу, Москва сможет получить замороженные активы со счетов бельгийской компании Euroclear, говорится в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:44:00+03:00
2025-01-17T16:36:00+03:00
россия
москва
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
euroclear
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ЕС признал, что если антироссийские санкции утратят силу, Москва сможет получить замороженные активы со счетов бельгийской компании Euroclear, говорится в сообщении газеты Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что премьер Венгрии Виктор Орбан якобы заявил лидерам ЕС, что примет решение по вопросу поддержки продления антироссийских санкций после инаугурации Дональда Трампа 20 января."В случае прекращения действия санкций... "деньги окажутся в России на следующий день", так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать", — сказано в публикации. Уточняется, что если санкции утратят силу, торговые и секторальные ограничения против России также будут сняты. Это также касается и поставок нефти.В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов РФ в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона ответит на незаконную конфискацию российских активов, подчеркивая, что Москва также может не вернуть имеющиеся в России средства западных держателей. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал, что предлагал Трампу продать Киеву оружие за 300 млрд долларов из активов РФ. Помимо этого, премьер Словакии Роберт Фицо 20 декабря сообщил, что на переговорах в Бельгии Зеленский предлагал передать ему 500 млн евро из российских активов при условии согласия Братиславы на вступление Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что после того как Зеленский попытался подкупить Фицо, призвал прокуратуру Бельгии организовать против него уголовное преследование.
https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html
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россия, москва, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, euroclear, g7, в мире
Россия, Москва, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, G7, В мире
FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы

FT: Россия может быстро получить замороженные активы при отмене санкций

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ЕС признал, что если антироссийские санкции утратят силу, Москва сможет получить замороженные активы со счетов бельгийской компании Euroclear, говорится в сообщении газеты Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что премьер Венгрии Виктор Орбан якобы заявил лидерам ЕС, что примет решение по вопросу поддержки продления антироссийских санкций после инаугурации Дональда Трампа 20 января.
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"В случае прекращения действия санкций... "деньги окажутся в России на следующий день", так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать", — сказано в публикации.
Уточняется, что если санкции утратят силу, торговые и секторальные ограничения против России также будут сняты. Это также касается и поставок нефти.
В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.
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Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману рассказал, что предлагал Трампу продать Киеву оружие за 300 млрд долларов из активов РФ. Помимо этого, премьер Словакии Роберт Фицо 20 декабря сообщил, что на переговорах в Бельгии Зеленский предлагал передать ему 500 млн евро из российских активов при условии согласия Братиславы на вступление Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что после того как Зеленский попытался подкупить Фицо, призвал прокуратуру Бельгии организовать против него уголовное преследование.
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