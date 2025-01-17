https://ria.ru/20250117/akhmat-1994307491.html

Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты

Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты - РИА Новости, 17.01.2025

Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты

Спецназ "Ахмат" уничтожил в зоне СВО украинский десант и машину пехоты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T22:26:00+03:00

2025-01-17T22:26:00+03:00

2025-01-17T22:26:00+03:00

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил в зоне СВО украинский десант и машину пехоты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" на ответственном участке фронта успешно подбили боевую машину пехоты противника. Однако операция на этом не завершилась. Вскоре точными сбросами с дрона был уничтожен и десант неприятеля", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Как написал глава республики, бойцы "Ахмата" напомнили врагу, что "разгуливать в зоне их ответственности не стоит, даже на БМП".

https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html

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