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Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/akhmat-1994307491.html
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты - РИА Новости, 17.01.2025
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты
Спецназ "Ахмат" уничтожил в зоне СВО украинский десант и машину пехоты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:26:00+03:00
2025-01-17T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
украина
россия
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил в зоне СВО украинский десант и машину пехоты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" на ответственном участке фронта успешно подбили боевую машину пехоты противника. Однако операция на этом не завершилась. Вскоре точными сбросами с дрона был уничтожен и десант неприятеля", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Как написал глава республики, бойцы "Ахмата" напомнили врагу, что "разгуливать в зоне их ответственности не стоит, даже на БМП".
https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html
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рамзан кадыров, вооруженные силы рф, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты

Кадыров: спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил в зоне СВО украинский десант и машину пехоты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" на ответственном участке фронта успешно подбили боевую машину пехоты противника. Однако операция на этом не завершилась. Вскоре точными сбросами с дрона был уничтожен и десант неприятеля", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Как написал глава республики, бойцы "Ахмата" напомнили врагу, что "разгуливать в зоне их ответственности не стоит, даже на БМП".
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы РФУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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