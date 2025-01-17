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Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты - РИА Новости, 17.01.2025
Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты
Спецназ "Ахмат" уничтожил в зоне СВО украинский десант и машину пехоты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:26:00+03:00
2025-01-17T22:26:00+03:00
2025-01-17T22:26:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил в зоне СВО украинский десант и машину пехоты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" на ответственном участке фронта успешно подбили боевую машину пехоты противника. Однако операция на этом не завершилась. Вскоре точными сбросами с дрона был уничтожен и десант неприятеля", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Как написал глава республики, бойцы "Ахмата" напомнили врагу, что "разгуливать в зоне их ответственности не стоит, даже на БМП".
https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html
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Спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты
Кадыров: спецназ "Ахмат" уничтожил украинский десант и машину пехоты в зоне СВО