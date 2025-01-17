https://ria.ru/20250117/agent-1994147902.html

Арестованный в Севастополе украинский агент начал давать показания

Арестованный в Севастополе украинский агент начал давать показания - РИА Новости, 17.01.2025

Арестованный в Севастополе украинский агент начал давать показания

Арестованный в Севастополе агент военной разведки Украины, передававший данные о расположении средств ПВО, начал давать показания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:13:00+03:00

2025-01-17T11:13:00+03:00

2025-01-17T11:13:00+03:00

севастополь

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Арестованный в Севастополе агент военной разведки Украины, передававший данные о расположении средств ПВО, начал давать показания, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины информацию о расположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам. Он задержан и взят под стражу. "Задержанный житель Севастополя начал давать показания. Следственные действия продолжаются", - сказали в пресс-службе. Ленинский районный суд Севастополя арестовал его на два месяца, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html

севастополь

украина

россия

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севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)