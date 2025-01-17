Арестованный в Севастополе украинский агент начал давать показания
ФСБ: задержанный в Севастополе агент украинской разведки начал давать показания
© РИА НовостиЗадержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота.
© РИА Новости
Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота.
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Арестованный в Севастополе агент военной разведки Украины, передававший данные о расположении средств ПВО, начал давать показания, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины информацию о расположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам. Он задержан и взят под стражу.
"Задержанный житель Севастополя начал давать показания. Следственные действия продолжаются", - сказали в пресс-службе.
Ленинский районный суд Севастополя арестовал его на два месяца, добавили в ведомстве.
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке
14 ноября 2024, 10:50