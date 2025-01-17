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Россия и Иран могут завершить договоренности по АЭС, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.01.2025
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14:35 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/aes-1994202072.html
Россия и Иран могут завершить договоренности по АЭС, заявил Пезешкиан
Россия и Иран могут завершить договоренности по АЭС, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран могут завершить договоренности по АЭС, заявил Пезешкиан
Москва и Тегеран могут сегодня финализировать договоренности о строительстве АЭС, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:35:00+03:00
2025-01-17T14:35:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
масуд пезешкиан
владимир путин
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Москва и Тегеран могут сегодня финализировать договоренности о строительстве АЭС, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча президента РФ Владимира Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. "Наши договоренности о строительстве атомной электростанции - это очень хорошая новость. Я думаю, что сегодня они могут финализировать наши договоренности в этой сфере", - заявил Пезешкиан в ходе встречи с Путиным. В марете 2017 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией "Росатом" и Организацией по атомной энергии Ирана в области транспортировки ядерных материалов. Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В ноябре 2019 года начато строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Проект строительства второго и третьего блоков рассчитан на 10 лет. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока.
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в мире, иран, россия, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Россия, Москва, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Иран могут завершить договоренности по АЭС, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: РФ и Иран могут финализировать договоренности по строительству АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Москва и Тегеран могут сегодня финализировать договоренности о строительстве АЭС, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча президента РФ Владимира Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате.
"Наши договоренности о строительстве атомной электростанции - это очень хорошая новость. Я думаю, что сегодня они могут финализировать наши договоренности в этой сфере", - заявил Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.
В марете 2017 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией "Росатом" и Организацией по атомной энергии Ирана в области транспортировки ядерных материалов.
Крупнейшим совместным проектом двух стран считается сооружение АЭС "Бушер" в Иране. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В ноябре 2019 года начато строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Проект строительства второго и третьего блоков рассчитан на 10 лет. Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Вчера, 14:16
 
В миреИранРоссияМоскваМасуд ПезешкианВладимир ПутинБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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