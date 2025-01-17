https://ria.ru/20250117/adams-1994106600.html

Мэр Нью-Йорка встретился с Трампом в его резиденции, пишут СМИ

Мэр Нью-Йорка встретился с Трампом в его резиденции, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2025

Мэр Нью-Йорка встретился с Трампом в его резиденции, пишут СМИ

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который ранее раскритиковал уходящую администрацию президента США Джо Байдена за бездействие в решении проблемы иммиграции, в четверг... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:38:00+03:00

2025-01-17T03:38:00+03:00

2025-01-17T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который ранее раскритиковал уходящую администрацию президента США Джо Байдена за бездействие в решении проблемы иммиграции, в четверг вечером направился во Флориду, чтобы встретиться с избранным главой государства Дональдом Трампом в его резиденции, сообщает газета New York Times. Как отмечается, в публичном расписании Адамса эта встреча не значится. "Мэр Адамс ясно дал понять, что готов работать с избранным президентом Трампом и его будущей администрацией от имени жителей Нью-Йорка, и что партнерство с федеральным правительством имеет решающее значение для успеха Нью-Йорка", - сообщил газете пресс-секретарь мэра Фабьен Леви. Адамсу были предъявлены пять федеральных обвинений в коррупции, которые, как он утверждает, являются политической местью за его критику иммиграционной политики президента Байдена. Трамп ранее заявлял, что рассмотрит вопрос о помиловании Адамса.

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в мире, нью-йорк (город), сша, флорида, дональд трамп, джо байден