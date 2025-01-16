"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский
Журналист Боуз: Зеленский затягивает конфликт, чтобы не попасть под следствие
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пытаются всеми силами избежать расследования их преступлений на Украине, поэтому продолжают затягивать ход конфликта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег. Нет диктатуры и военных действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов", — написал он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".