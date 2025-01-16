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"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994054020.html
"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский
"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский - РИА Новости, 16.01.2025
"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пытаются всеми силами избежать расследования их преступлений на Украине, поэтому продолжают затягивать РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:23:00+03:00
2025-01-16T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
чей боуз
александр дубинский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пытаются всеми силами избежать расследования их преступлений на Украине, поэтому продолжают затягивать ход конфликта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег. Нет диктатуры и военных действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов", — написал он.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html
https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, чей боуз, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский

Журналист Боуз: Зеленский затягивает конфликт, чтобы не попасть под следствие

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пытаются всеми силами избежать расследования их преступлений на Украине, поэтому продолжают затягивать ход конфликта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег. Нет диктатуры и военных действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов", — написал он.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Вчера, 10:40
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЧей БоузАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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