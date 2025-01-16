https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994054020.html

"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский

"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский - РИА Новости, 16.01.2025

"Пока это возможно". На Западе раскрыли, что пытается успеть Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пытаются всеми силами избежать расследования их преступлений на Украине, поэтому продолжают затягивать РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:23:00+03:00

2025-01-16T18:23:00+03:00

2025-01-16T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

чей боуз

александр дубинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение пытаются всеми силами избежать расследования их преступлений на Украине, поэтому продолжают затягивать ход конфликта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег. Нет диктатуры и военных действий? Значит, нет расследования кражи миллиардов, смерти миллионов и продажи триллионов", — написал он.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский писал, что Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией. Парламентарий также отмечал, что Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня и суды, а сам он стал богаче миллиардера Илона Маска, действующего президента США Джо Байдена и инвестора Уоррена Баффета вместе взятых.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1993965965.html

https://ria.ru/20250116/zelenskiy-1994008323.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, чей боуз, александр дубинский, верховная рада украины