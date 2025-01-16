https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994074655.html

Зеленский признал, что четыре страны не хотят видеть Украину в НАТО

Зеленский признал, что четыре страны не хотят видеть Украину в НАТО - РИА Новости, 16.01.2025

Зеленский признал, что четыре страны не хотят видеть Украину в НАТО

Владимир Зеленский признал, что США, Германия, Словакия и Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:58:00+03:00

2025-01-16T19:58:00+03:00

2025-01-16T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что США, Германия, Словакия и Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО. "Соединенные штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия: они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО... Эти четыре страны, которые по разным причинам пока что не видят Украину в НАТО", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250115/nato-1993916471.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, транзит газа через украину