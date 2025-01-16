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В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки - РИА Новости, 16.01.2025
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09:04 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html
В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки
В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки - РИА Новости, 16.01.2025
В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки
Начальник территориального отдела полиции Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки за то, чтобы правоохранители не мешали... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:04:00+03:00
2025-01-16T09:04:00+03:00
происшествия
красносельский район
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Начальник территориального отдела полиции Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки за то, чтобы правоохранители не мешали незаконной торговле, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Оперативники управления собственной безопасности полицейского главка... пресекли противоправную деятельность начальника территориального отдела полиции Красносельского района. Предварительно установлено, что подозреваемый получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли", – говорится в сообщении. На основании материалов, собранных оперативниками собственной безопасности ГУМВД, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый задержан. Как отмечают в полиции, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Руководителям полицейского грозит дисциплинарная ответственность.
https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html
красносельский район
россия
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происшествия, красносельский район, россия, санкт-петербург
Происшествия, Красносельский район, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки

В Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Начальник территориального отдела полиции Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки за то, чтобы правоохранители не мешали незаконной торговле, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Оперативники управления собственной безопасности полицейского главка... пресекли противоправную деятельность начальника территориального отдела полиции Красносельского района. Предварительно установлено, что подозреваемый получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли", – говорится в сообщении.
На основании материалов, собранных оперативниками собственной безопасности ГУМВД, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый задержан.
Как отмечают в полиции, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Руководителям полицейского грозит дисциплинарная ответственность.
Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павел Вешкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Замглавы Военно-медицинской академии Минобороны обвинили во взятке
2 января, 10:48
 
ПроисшествияКрасносельский районРоссияСанкт-Петербург
 
 
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