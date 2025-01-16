https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html

В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки

В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки - РИА Новости, 16.01.2025

В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки

Начальник территориального отдела полиции Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки за то, чтобы правоохранители не мешали... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:04:00+03:00

2025-01-16T09:04:00+03:00

2025-01-16T09:04:00+03:00

происшествия

красносельский район

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Начальник территориального отдела полиции Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки за то, чтобы правоохранители не мешали незаконной торговле, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Оперативники управления собственной безопасности полицейского главка... пресекли противоправную деятельность начальника территориального отдела полиции Красносельского района. Предварительно установлено, что подозреваемый получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли", – говорится в сообщении. На основании материалов, собранных оперативниками собственной безопасности ГУМВД, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемый задержан. Как отмечают в полиции, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Руководителям полицейского грозит дисциплинарная ответственность.

https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html

красносельский район

россия

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происшествия, красносельский район, россия, санкт-петербург