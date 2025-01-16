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В Южной Корее проверят информацию о влиянии Китая и КНДР на выборы - РИА Новости, 16.01.2025
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23:42 16.01.2025 (обновлено: 23:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/vybory-1994097495.html
В Южной Корее проверят информацию о влиянии Китая и КНДР на выборы
В Южной Корее проверят информацию о влиянии Китая и КНДР на выборы - РИА Новости, 16.01.2025
В Южной Корее проверят информацию о влиянии Китая и КНДР на выборы
Конституционный суд Южной Кореи, рассматривающий дело об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, решил проверить утверждения его защитников о возможном влиянии РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:42:00+03:00
2025-01-16T23:43:00+03:00
в мире
китай
южная корея
россия
юн сок ель
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обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 16 янв - РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи, рассматривающий дело об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, решил проверить утверждения его защитников о возможном влиянии Китая и КНДР на результаты парламентских выборов, сообщило агентство Рёнхап. "Конституционный суд решил также провести запрошенное представителями президента Юна установление фактов в отношении центральной избирательной комиссии. Сторона президента Юна потребовала (представить - ред.) списки членов избирательных комиссий и (аппарата - ред.) генерального секретаря, а также список сотрудников, находившихся в Институте повышения квалификации в сфере выборов при центризбиркоме и имевших гражданство Китая", - пишет агентство. Защита Юн Сок Ёля в ходе второго судебного заседания конституционного суда, на котором началось фактическое рассмотрение дела об импичменте, заявила, что президенту "поступило очень много сообщений", которые дали основания подозревать, что результаты последних выборов в парламент были сфальсифицированы. По словам адвокатов, "нечестные выборы" в итоге привели к подрыву системы госуправления, поэтому введение президентом военного положения было "вынужденным выбором для восстановления основ демократии". Защита также повторила отвергнутые ранее центризбиркомом утверждения о том, что серверы ЦИК могли быть взломаны Китаем и КНДР, которые якобы "пытались вбросить поддельные бюллетени". Представители Юн Сок Ёля заявили, что "проверка систем, использующихся на выборах", была одной из важных причин введения военного положения, и они собираются продемонстрировать это на основе запрошенных материалов. При этом в ходе прений адвокаты также заявляли, что полагают "странным, почему граждане не считают низкопоклонниками Северной Кореи" оппозиционную Объединенную демократическую партию (ОДП), критикующую внешнюю политику правительства Юн Сок Ёля по отношению к КНДР, Китаю и России. А в представленном ранее в суд документе защитники президента утверждали, что демпартия якобы является "антидемократической, антинациональной кликой, которая не остановится перед фальсификацией выборов для получения власти в парламенте". Они также обвинили ОДП в попытке превратить Южную Корею в "колонию Китая и Северной Кореи", используя для этого "финансовые возможности" КНР. В пятницу конституционному суду предстоит решить, одобрить ли запрос адвокатов Юн Сок Ёля на получение документов национальной разведывательной службы, национального центра кибербезопасности и офиса президента, которые ранее проводили проверку центризбиркома и обнаружили уязвимости в его компьютерных системах. В то же время суд уже решил признать в качества доказательства записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия военных по захвату национального собрания и резиденции спикера парламента, а также центризбиркома и его подведомственных организаций. Конституционный суд также счел возможным использовать в качестве доказательств стенограммы парламентских заседаний, в ходе которых целый ряд высокопоставленных военных заявили, что получали от президента приказы арестовать ключевых политиков и заблокировать голосование парламенте за отмену военного положения. Суд решил 23 января допросить командующего войсками специальных операций Квак Чон Гына и главу полиции Чо Чжи Хо, а 4 февраля - командующих обороной столицы Ли Чжин У и военной контрразведкой Ё Ин Хёна, а также уволенного Юн Сок Ёлем замглавы разведки Хон Чжан Вона. Несмотря на возражения защиты, судом были заранее назначены дополнительные заседания на ближайший месяц, которые пройдут 6, 11 и 13 февраля. При этом исполняющий обязанности председателя суда Мун Хён Бэ отказал адвокатам в возможности присутствия на заседаниях с участием других свидетелей бывшего министра обороны Ким Ён Хёна. Конституционный суд планировал вызвать его на допрос 6 февраля, но из-за возражений защиты этот вопрос было решено обсудить позже. Адвокаты президента, как отмечает Рёнхап, хотят добиться приоритетного допроса экс-министра и близкого сторонника президента, игравшего одну из ключевых ролей в руководстве войсками во время военного положения, чтобы представить его точку зрения как основную и далее использовать показания Ким Ён Хёна как повод для заявлений о несоответствии действительности показаний других свидетелей. Юн Сок Ёль в ночь с 3 на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения якобы "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командования военным положением в стране была введена цензура и запрещена любая политическая деятельность, к парламенту были направлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию. Однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в национальное собрание, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за свои действия и заявил, что не намерен избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Парламент Южной Кореи 14 декабря поддержал импичмент президенту за нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены до окончательного решения конституционного суда, которое должно быть вынесено не позднее 11 июня.
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в мире, китай, южная корея, россия, юн сок ель, кндр (северная корея), обстановка в южной корее
В мире, Китай, Южная Корея, Россия, Юн Сок Ель, КНДР (Северная Корея), Обстановка в Южной Корее
В Южной Корее проверят информацию о влиянии Китая и КНДР на выборы

Рёнхап: КС Южной Кореи проверит утверждения о влиянии Китая и КНДР на выборы

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 16 янв - РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи, рассматривающий дело об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, решил проверить утверждения его защитников о возможном влиянии Китая и КНДР на результаты парламентских выборов, сообщило агентство Рёнхап.
"Конституционный суд решил также провести запрошенное представителями президента Юна установление фактов в отношении центральной избирательной комиссии. Сторона президента Юна потребовала (представить - ред.) списки членов избирательных комиссий и (аппарата - ред.) генерального секретаря, а также список сотрудников, находившихся в Институте повышения квалификации в сфере выборов при центризбиркоме и имевших гражданство Китая", - пишет агентство.
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Защита Юн Сок Ёля в ходе второго судебного заседания конституционного суда, на котором началось фактическое рассмотрение дела об импичменте, заявила, что президенту "поступило очень много сообщений", которые дали основания подозревать, что результаты последних выборов в парламент были сфальсифицированы. По словам адвокатов, "нечестные выборы" в итоге привели к подрыву системы госуправления, поэтому введение президентом военного положения было "вынужденным выбором для восстановления основ демократии".
Защита также повторила отвергнутые ранее центризбиркомом утверждения о том, что серверы ЦИК могли быть взломаны Китаем и КНДР, которые якобы "пытались вбросить поддельные бюллетени". Представители Юн Сок Ёля заявили, что "проверка систем, использующихся на выборах", была одной из важных причин введения военного положения, и они собираются продемонстрировать это на основе запрошенных материалов.
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При этом в ходе прений адвокаты также заявляли, что полагают "странным, почему граждане не считают низкопоклонниками Северной Кореи" оппозиционную Объединенную демократическую партию (ОДП), критикующую внешнюю политику правительства Юн Сок Ёля по отношению к КНДР, Китаю и России. А в представленном ранее в суд документе защитники президента утверждали, что демпартия якобы является "антидемократической, антинациональной кликой, которая не остановится перед фальсификацией выборов для получения власти в парламенте". Они также обвинили ОДП в попытке превратить Южную Корею в "колонию Китая и Северной Кореи", используя для этого "финансовые возможности" КНР.
В пятницу конституционному суду предстоит решить, одобрить ли запрос адвокатов Юн Сок Ёля на получение документов национальной разведывательной службы, национального центра кибербезопасности и офиса президента, которые ранее проводили проверку центризбиркома и обнаружили уязвимости в его компьютерных системах. В то же время суд уже решил признать в качества доказательства записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия военных по захвату национального собрания и резиденции спикера парламента, а также центризбиркома и его подведомственных организаций.
Конституционный суд также счел возможным использовать в качестве доказательств стенограммы парламентских заседаний, в ходе которых целый ряд высокопоставленных военных заявили, что получали от президента приказы арестовать ключевых политиков и заблокировать голосование парламенте за отмену военного положения. Суд решил 23 января допросить командующего войсками специальных операций Квак Чон Гына и главу полиции Чо Чжи Хо, а 4 февраля - командующих обороной столицы Ли Чжин У и военной контрразведкой Ё Ин Хёна, а также уволенного Юн Сок Ёлем замглавы разведки Хон Чжан Вона.
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Несмотря на возражения защиты, судом были заранее назначены дополнительные заседания на ближайший месяц, которые пройдут 6, 11 и 13 февраля. При этом исполняющий обязанности председателя суда Мун Хён Бэ отказал адвокатам в возможности присутствия на заседаниях с участием других свидетелей бывшего министра обороны Ким Ён Хёна. Конституционный суд планировал вызвать его на допрос 6 февраля, но из-за возражений защиты этот вопрос было решено обсудить позже. Адвокаты президента, как отмечает Рёнхап, хотят добиться приоритетного допроса экс-министра и близкого сторонника президента, игравшего одну из ключевых ролей в руководстве войсками во время военного положения, чтобы представить его точку зрения как основную и далее использовать показания Ким Ён Хёна как повод для заявлений о несоответствии действительности показаний других свидетелей.
Юн Сок Ёль в ночь с 3 на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения якобы "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командования военным положением в стране была введена цензура и запрещена любая политическая деятельность, к парламенту были направлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию. Однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в национальное собрание, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.
Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за свои действия и заявил, что не намерен избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Парламент Южной Кореи 14 декабря поддержал импичмент президенту за нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены до окончательного решения конституционного суда, которое должно быть вынесено не позднее 11 июня.
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