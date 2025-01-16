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Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом после его инаугурации на пост... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:19:00+03:00
2025-01-16T19:19:00+03:00
2025-01-16T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом после его инаугурации на пост президента США, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических. "Вначале все-таки нужно договариваться по самым крупным вопросам. А когда какие-то договоренности будут достигнуты или будут где-то на виду, то тогда придет черед решать и практические вопросы, которые в случае договоренности на высоком уровне о каком-то важном шаге, мне кажется, их будет проще решить", - сказал Ушаков на вопрос, как можно в нынешних условиях организовать встречу Путина и Трампа. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом
Ушаков о возможной встрече Трампа и Путина: вначале нужно решить крупные вопросы