Рейтинг@Mail.ru
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/vstrecha-1994060901.html
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом после его инаугурации на пост... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:19:00+03:00
2025-01-16T19:19:00+03:00
политика
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/01/1556000173_0:388:2808:1968_1920x0_80_0_0_09526e95ee5568ca5e6fa4e7172a0a6a.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом после его инаугурации на пост президента США, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических. "Вначале все-таки нужно договариваться по самым крупным вопросам. А когда какие-то договоренности будут достигнуты или будут где-то на виду, то тогда придет черед решать и практические вопросы, которые в случае договоренности на высоком уровне о каком-то важном шаге, мне кажется, их будет проще решить", - сказал Ушаков на вопрос, как можно в нынешних условиях организовать встречу Путина и Трампа. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/01/1556000173_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_a3082f4588b820b086a308634107a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом

Ушаков о возможной встрече Трампа и Путина: вначале нужно решить крупные вопросы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом после его инаугурации на пост президента США, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических.
«
"Вначале все-таки нужно договариваться по самым крупным вопросам. А когда какие-то договоренности будут достигнуты или будут где-то на виду, то тогда придет черед решать и практические вопросы, которые в случае договоренности на высоком уровне о каком-то важном шаге, мне кажется, их будет проще решить", - сказал Ушаков на вопрос, как можно в нынешних условиях организовать встречу Путина и Трампа.
Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа
10 января, 12:50
 
ПолитикаРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала