https://ria.ru/20250116/voditel-1993991166.html

Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, был трезв

Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, был трезв - РИА Новости, 16.01.2025

Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, был трезв

Результаты экспертизы показали, что в крови водителя "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд в Волгоградской области летом 2024 года, не было алкоголя,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:18:00+03:00

2025-01-16T13:18:00+03:00

2025-01-16T13:18:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Результаты экспертизы показали, что в крови водителя "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд в Волгоградской области летом 2024 года, не было алкоголя, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов. По его словам, расследованием уголовного дела занимается второй отдел Западного МСУТ СК РФ по расследованию особо важных дел. "Результаты исследования показали, что в крови водителя алкоголя не было", - сказал Козлов. Он добавил, что в ходе расследования допрошены в качестве свидетелей пассажиры поезда, проведен ряд экспертиз, в том числе автотехническая, которая показала, что водитель "Камаза" при движении через нерегулируемый переезд нарушил пункты 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ПДД РФ. На перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области 29 июля 2024 года водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, водитель "Камаза" скончался через несколько дней в отделении реанимации.

https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html

https://ria.ru/20250116/sk-1993962683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)