Водитель "Камаза", врезавшегося в поезд под Волгоградом, был трезв
Водитель "Камаза", врезавшегося летом в поезд под Волгоградом, был трезв
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота СК РФ на месте столкновения "Камаза" и пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области
Работа СК РФ на месте столкновения "Камаза" и пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Результаты экспертизы показали, что в крови водителя "Камаза", врезавшегося в пассажирский поезд в Волгоградской области летом 2024 года, не было алкоголя, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
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"Результаты исследования показали, что в крови водителя алкоголя не было", - сказал Козлов.
Он добавил, что в ходе расследования допрошены в качестве свидетелей пассажиры поезда, проведен ряд экспертиз, в том числе автотехническая, которая показала, что водитель "Камаза" при движении через нерегулируемый переезд нарушил пункты 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ПДД РФ.
На перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области 29 июля 2024 года водитель "Камаза" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, водитель "Камаза" скончался через несколько дней в отделении реанимации.