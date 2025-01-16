https://ria.ru/20250116/ushakov-1994059827.html
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства
Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:11:00+03:00
2025-01-16T19:11:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и внутриполитические, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "У приходящего президента будет ворох проблем, с которыми он будет разбираться. Они не только международного плана, как я представляю, но и внутриполитические. Очень много вопросов. С чего он начнет, я не знаю", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
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политика, сша, россия, юрий ушаков, дональд трамп, павел зарубин
Политика, США, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства
Ушаков: Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность