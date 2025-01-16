Рейтинг@Mail.ru
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/ushakov-1994059827.html
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства
Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:11:00+03:00
2025-01-16T19:11:00+03:00
политика
сша
россия
юрий ушаков
дональд трамп
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bcb9e0a958d222c2ff5f27ded98acda.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и внутриполитические, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "У приходящего президента будет ворох проблем, с которыми он будет разбираться. Они не только международного плана, как я представляю, но и внутриполитические. Очень много вопросов. С чего он начнет, я не знаю", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791422_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2177618734e3b208920a60091057ad3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, юрий ушаков, дональд трамп, павел зарубин
Политика, США, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства

Ушаков: Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и внутриполитические, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"У приходящего президента будет ворох проблем, с которыми он будет разбираться. Они не только международного плана, как я представляю, но и внутриполитические. Очень много вопросов. С чего он начнет, я не знаю", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа
10 января, 12:50
 
ПолитикаСШАРоссияЮрий УшаковДональд ТрампПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала