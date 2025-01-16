Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа
Ушаков: Россия ждет инаугурации Трампа перед обсуждением контактов с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
"Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", — сказал он.
Кроме того, чиновник заявил об отсутствии контактов между странами по подготовке встречи президентов. По его словам, Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона. При этом помощник главы государства подчеркнул, что Кремль готов выслушать предложения Белого дома.
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"Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", — пояснил Ушаков.
Как заметил чиновник, возможному разговору Путина и Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента России. Он обратил внимание, что оба лидера в любой момент могут стать инициаторами телефонного разговора, но, как правило, первым его осуществляет приходящий во власть лидер.
Вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических, резюмировал Ушаков.
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