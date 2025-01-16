https://ria.ru/20250116/ushakov-1994059722.html

Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа

Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025

Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа

Россия ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:11:00+03:00

2025-01-16T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину."Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", — сказал он.По мнению Ушакова, избранный президент США столкнется с ворохом проблем после вступления в должность. Они носят не только международный, но и внутриполитический характер.Кроме того, чиновник заявил об отсутствии контактов между странами по подготовке встречи президентов. По его словам, Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона. При этом помощник главы государства подчеркнул, что Кремль готов выслушать предложения Белого дома. "Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", — пояснил Ушаков. Как заметил чиновник, возможному разговору Путина и Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента России. Он обратил внимание, что оба лидера в любой момент могут стать инициаторами телефонного разговора, но, как правило, первым его осуществляет приходящий во власть лидер. Вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических, резюмировал Ушаков.

https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html

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политика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, москва