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Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
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19:11 16.01.2025 (обновлено: 19:27 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ushakov-1994059722.html
Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа
Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа
Россия ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:11:00+03:00
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политика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину."Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", — сказал он.По мнению Ушакова, избранный президент США столкнется с ворохом проблем после вступления в должность. Они носят не только международный, но и внутриполитический характер.Кроме того, чиновник заявил об отсутствии контактов между странами по подготовке встречи президентов. По его словам, Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона. При этом помощник главы государства подчеркнул, что Кремль готов выслушать предложения Белого дома. "Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", — пояснил Ушаков. Как заметил чиновник, возможному разговору Путина и Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента России. Он обратил внимание, что оба лидера в любой момент могут стать инициаторами телефонного разговора, но, как правило, первым его осуществляет приходящий во власть лидер. Вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических, резюмировал Ушаков.
https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html
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политика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, москва
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Москва
Ушаков оценил перспективы контактов Путина и Трампа

Ушаков: Россия ждет инаугурации Трампа перед обсуждением контактов с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
"Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", — сказал он.
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По мнению Ушакова, избранный президент США столкнется с ворохом проблем после вступления в должность. Они носят не только международный, но и внутриполитический характер.
Кроме того, чиновник заявил об отсутствии контактов между странами по подготовке встречи президентов. По его словам, Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона. При этом помощник главы государства подчеркнул, что Кремль готов выслушать предложения Белого дома.
«
"Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", — пояснил Ушаков.
Как заметил чиновник, возможному разговору Путина и Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента России. Он обратил внимание, что оба лидера в любой момент могут стать инициаторами телефонного разговора, но, как правило, первым его осуществляет приходящий во власть лидер.
Вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических, резюмировал Ушаков.
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