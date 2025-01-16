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Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
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18:57 16.01.2025 (обновлено: 19:03 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ushakov-1994057336.html
Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа
Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа
Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:57:00+03:00
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москва
вашингтон (штат)
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и конструктивно на них ответить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы не сидим и не ждем. Мы понимаем всю ситуацию и знаем, что рано или поздно какие-то сигналы из Вашингтона нам поступят. Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о возможных переговорах Путина и Трампа.Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
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москва, вашингтон (штат), россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Москва, Вашингтон (штат), Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа

Ушаков: Россия готова выслушать предложения США по контактам Путина с Трампом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и конструктивно на них ответить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы не сидим и не ждем. Мы понимаем всю ситуацию и знаем, что рано или поздно какие-то сигналы из Вашингтона нам поступят. Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о возможных переговорах Путина и Трампа.
Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Это станет сенсацией". Что Трамп приготовил для Путина
15 января, 08:00
 
МоскваВашингтон (штат)РоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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