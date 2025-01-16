https://ria.ru/20250116/ushakov-1994057336.html

Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа

Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025

Ушаков заявил о готовности выслушать идеи США по контактам Путина и Трампа

Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:57:00+03:00

2025-01-16T18:57:00+03:00

2025-01-16T19:03:00+03:00

москва

вашингтон (штат)

россия

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа и конструктивно на них ответить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы не сидим и не ждем. Мы понимаем всю ситуацию и знаем, что рано или поздно какие-то сигналы из Вашингтона нам поступят. Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о возможных переговорах Путина и Трампа.Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250115/tramp-1993686150.html

москва

вашингтон (штат)

россия

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москва, вашингтон (штат), россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков