Рейтинг@Mail.ru
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 16.01.2025 (обновлено: 19:05 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056607.html
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США
Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США, Москва спокойно ждет сигналов от американской стороны, сообщил помощник РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:48:00+03:00
2025-01-16T19:05:00+03:00
россия
сша
москва
юрий ушаков
владимир путин
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США, Москва спокойно ждет сигналов от американской стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056508.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:44:2502:1921_1920x0_80_0_0_d108c1bb9d8aa24e5d2bdb03dc0aacac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, юрий ушаков, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США

Ушаков: Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США, Москва спокойно ждет сигналов от американской стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона, заявил Ушаков
Вчера, 18:47
 
РоссияСШАМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала