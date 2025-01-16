https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056607.html

Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США

Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США - РИА Новости, 16.01.2025

Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США

Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США, Москва спокойно ждет сигналов от американской стороны, сообщил помощник РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:48:00+03:00

2025-01-16T18:48:00+03:00

2025-01-16T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США, Москва спокойно ждет сигналов от американской стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056508.html

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россия, сша, москва, юрий ушаков, владимир путин, павел зарубин, в мире