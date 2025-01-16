https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056607.html
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США
Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США, Москва спокойно ждет сигналов от американской стороны, сообщил помощник РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:48:00+03:00
2025-01-16T18:48:00+03:00
2025-01-16T19:05:00+03:00
россия
сша
москва
юрий ушаков
владимир путин
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США, Москва спокойно ждет сигналов от американской стороны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056508.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:44:2502:1921_1920x0_80_0_0_d108c1bb9d8aa24e5d2bdb03dc0aacac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, юрий ушаков, владимир путин, павел зарубин, в мире
Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Ушаков напомнил о готовности России к диалогу с США
Ушаков: Путин неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу с США