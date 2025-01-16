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Ушаков оценил перспективы контактов России и США - РИА Новости, 16.01.2025
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18:46 16.01.2025 (обновлено: 19:11 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056238.html
Ушаков оценил перспективы контактов России и США
Ушаков оценил перспективы контактов России и США - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков оценил перспективы контактов России и США
Москва ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов Трампа с президентом РФ... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:46:00+03:00
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россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа. Фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.
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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, москва
Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Москва
Ушаков оценил перспективы контактов России и США

Ушаков о контактах с США: посмотрим, что будет, когда Трамп вступит в должность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа. Фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.
Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Это станет сенсацией". Что Трамп приготовил для Путина
15 января, 08:00
 
РоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинМосква
 
 
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