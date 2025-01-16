https://ria.ru/20250116/ushakov-1994056238.html

Ушаков оценил перспективы контактов России и США

Ушаков оценил перспективы контактов России и США - РИА Новости, 16.01.2025

Ушаков оценил перспективы контактов России и США

Москва ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов Трампа с президентом РФ... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:46:00+03:00

2025-01-16T18:46:00+03:00

2025-01-16T19:11:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

юрий ушаков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва ожидает, когда избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в Овальный офис. Затем посмотрим, что будет", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа. Фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250115/tramp-1993686150.html

россия

сша

москва

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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, москва