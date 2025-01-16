https://ria.ru/20250116/ufa-1993978307.html
Полиция арестовала уфимца, расчленившего мужчину и спрятавшего его в лесу
Полиция арестовала уфимца, расчленившего мужчину и спрятавшего его в лесу - РИА Новости, 16.01.2025
Полиция арестовала уфимца, расчленившего мужчину и спрятавшего его в лесу
Житель Уфы, расчленивший мужчину и спрятавший его тело в лесу, арестован до 14 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:00:00+03:00
2025-01-16T12:00:00+03:00
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УФА, 16 янв - РИА Новости. Житель Уфы, расчленивший мужчину и спрятавший его тело в лесу, арестован до 14 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Согласно материалам суда, 27 декабря 2024 года обвиняемый до смерти избил мужчину в его квартире. Там Как отмечается в материалах, после убийства мужчина с целью сокрытия следов преступления расчленил и переместил части тела в лесной массив вблизи дома. Решение об аресте 36-летнего уфимца принимал Калининский районный суд. "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 марта 2025 года", - говорится в сообщении. В Telegram-канале СУСК РФ по Башкирии уточняется, что в полицию о пропаже мужчины 31 декабря 2024 года обратилась его сестра-близнец. Правоохранители узнали, что мужчина в последние две недели начал жить с 35-летней женщиной. После ее допроса выяснились криминальные обстоятельства исчезновения мужчины. "По версии следствия, 27 декабря женщина пришла с новым сожителем к своему бывшему, чтобы забрать вещи. Дома между мужчинами произошла ссора, в ходе конфликта бывший сожитель стал избивать гостя, нанеся ему несколько ударов руками по голове. Женщина, испугавшись, покинула квартиру, а когда вернулась, обнаружила сожителя без признаков жизни. Фигурант, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решил избавиться от тела и вынес его в лесной массив неподалеку от дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый сначала отрицал причастность к убийству, но позже сознался в содеянном.
https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Полиция арестовала уфимца, расчленившего мужчину и спрятавшего его в лесу
Уфимца, расчленившего мужчину и спрятавшего тело в лесу, арестовали до 14 марта
УФА, 16 янв - РИА Новости. Житель Уфы, расчленивший мужчину и спрятавший его тело в лесу, арестован до 14 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Согласно материалам суда, 27 декабря 2024 года обвиняемый до смерти избил мужчину в его квартире. Там Как отмечается в материалах, после убийства мужчина с целью сокрытия следов преступления расчленил и переместил части тела в лесной массив вблизи дома. Решение об аресте 36-летнего уфимца принимал Калининский районный суд.
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале СУСК РФ
по Башкирии уточняется, что в полицию о пропаже мужчины 31 декабря 2024 года обратилась его сестра-близнец. Правоохранители узнали, что мужчина в последние две недели начал жить с 35-летней женщиной. После ее допроса выяснились криминальные обстоятельства исчезновения мужчины.
"По версии следствия, 27 декабря женщина пришла с новым сожителем к своему бывшему, чтобы забрать вещи. Дома между мужчинами произошла ссора, в ходе конфликта бывший сожитель стал избивать гостя, нанеся ему несколько ударов руками по голове. Женщина, испугавшись, покинула квартиру, а когда вернулась, обнаружила сожителя без признаков жизни. Фигурант, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решил избавиться от тела и вынес его в лесной массив неподалеку от дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый сначала отрицал причастность к убийству, но позже сознался в содеянном.