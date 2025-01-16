https://ria.ru/20250116/tyulen-1993978472.html

На полигоне мурманского биологического института родился детеныш тюленя

На полигоне мурманского биологического института родился детеныш тюленя - РИА Новости, 16.01.2025

На полигоне мурманского биологического института родился детеныш тюленя

Самка серого тюленя Бузя, живущая на полигоне мурманского морского биологического института (ММБИ), в начале декабря принесла третьего щенка, отцом которого... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:02:00+03:00

2025-01-16T12:02:00+03:00

2025-01-16T12:02:00+03:00

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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Самка серого тюленя Бузя, живущая на полигоне мурманского морского биологического института (ММБИ), в начале декабря принесла третьего щенка, отцом которого стал дикий тюлень, сообщили в ММБИ. "Пятого декабря 2024 года на полигоне ММБИ РАН родился еще один щенок серого тюленя. Самка серого тюленя Бузя стала мамой в третий раз. Как будто специально подгадала к Году семьи", - сообщили в институте. Отмечается, что специалисты определили пол щенка – это самец, мальчик. Как и его братья Тим и Оскар, он родился здоровым и достаточно крупным – весил 48,5 килограмм. Имя в этот раз щенку придумали быстро, назвали крепыша Имиром – в честь первого великана из германо-скандинавской мифологии. "В первый месяц наблюдений Имир был здоров и бодр, хорошо кушал, слушал маму и с интересом принюхивался к двуногим исследователям. Сейчас он уже переселился в отдельный вольер", - рассказали ученые. Несмотря на то, что самцы-тюлени считаются плохими родителями, так как после спаривания обычно уплывают без оглядки, ситуация с Бузей особенная. У всех троих её детёнышей один отец – дикий серый тюлень, в шутку прозванный Чумаданом в честь знаменитой сцены из "Ну, погоди!". Как пояснили в институте, сотрудники лаборатории морских млекопитающих легко отличают этого многодетного отца среди прочих вольных гостей полигона. Вот уже который год Чумадан приплывает к вольерам примерно в середине декабря, плавает рядом, не опасаясь присутствия учёных, уверенно разгоняет других диких тюленей и оказывает Бузе знаки внимания. При этом уходящий под воду барьер из гибкой сетки, окружающий вольеры подопечных тюленей, позволяет ей свободно выбирать – отказать или принять ухаживания. "И Тим, Оскар и Имир красноречиво демонстрируют, что их тюленьи чувства взаимны", - заключили ученые.

https://ria.ru/20250116/slony-1993977795.html

https://ria.ru/20241218/katyusha-1990013608.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

российская академия наук, мурманск