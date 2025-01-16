https://ria.ru/20250116/tramp-1994098099.html

Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков

Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков - РИА Новости, 16.01.2025

Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная "борьба за душу... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:49:00+03:00

2025-01-16T23:49:00+03:00

2025-01-16T23:49:00+03:00

в мире

голливуд

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дональд трамп

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алексей пушков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная "борьба за душу Америки" - Голливуд. Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social о том, что назначил Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде. "Голливуд - одна из главных, если не главная площадка формирования ценностей современной Америки. Трамп это понимает. Борьба за душу Америки - это выражение самого Трампа - предстоит нешуточная", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, решение избранного президента США поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности. Кроме того, ни один из трех представителей Трампа не входит в печально знаменитые списки рэппера Diddy и не участвовал в его увеселениях. Отмечается, что все трое представителей - прочные консерваторы, верящие в наличие только двух полов, а Мел Гибсон и вовсе был объектом негласной травли за его нонконформистские взгляды.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

голливуд

сша

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, голливуд, сша, америка, дональд трамп, мел гибсон, алексей пушков, совет федерации рф