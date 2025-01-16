Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков
Пушков считает, что Трампу предстоит серьезная борьба за душу Америки — Голливуд
© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная "борьба за душу Америки" - Голливуд.
Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social о том, что назначил Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде.
«
"Голливуд - одна из главных, если не главная площадка формирования ценностей современной Америки. Трамп это понимает. Борьба за душу Америки - это выражение самого Трампа - предстоит нешуточная", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, решение избранного президента США поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности. Кроме того, ни один из трех представителей Трампа не входит в печально знаменитые списки рэппера Diddy и не участвовал в его увеселениях.
Отмечается, что все трое представителей - прочные консерваторы, верящие в наличие только двух полов, а Мел Гибсон и вовсе был объектом негласной травли за его нонконформистские взгляды.
Отсчет пошел: Трамп жестоко отомстит Киеву за все
15 ноября 2024, 08:00