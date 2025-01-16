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Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков - РИА Новости, 16.01.2025
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23:49 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/tramp-1994098099.html
Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков
Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков - РИА Новости, 16.01.2025
Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная "борьба за душу... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:49:00+03:00
2025-01-16T23:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная "борьба за душу Америки" - Голливуд. Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social о том, что назначил Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде. "Голливуд - одна из главных, если не главная площадка формирования ценностей современной Америки. Трамп это понимает. Борьба за душу Америки - это выражение самого Трампа - предстоит нешуточная", - написал он в своем Telegram-канале. По мнению Пушкова, решение избранного президента США поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности. Кроме того, ни один из трех представителей Трампа не входит в печально знаменитые списки рэппера Diddy и не участвовал в его увеселениях. Отмечается, что все трое представителей - прочные консерваторы, верящие в наличие только двух полов, а Мел Гибсон и вовсе был объектом негласной травли за его нонконформистские взгляды.
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в мире, голливуд, сша, америка, дональд трамп, мел гибсон, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, Голливуд, США, Америка, Дональд Трамп, Мел Гибсон, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд, считает Пушков

Пушков считает, что Трампу предстоит серьезная борьба за душу Америки — Голливуд

© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьезная "борьба за душу Америки" - Голливуд.
Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social о том, что назначил Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде.
«
"Голливуд - одна из главных, если не главная площадка формирования ценностей современной Америки. Трамп это понимает. Борьба за душу Америки - это выражение самого Трампа - предстоит нешуточная", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, решение избранного президента США поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности. Кроме того, ни один из трех представителей Трампа не входит в печально знаменитые списки рэппера Diddy и не участвовал в его увеселениях.
Отмечается, что все трое представителей - прочные консерваторы, верящие в наличие только двух полов, а Мел Гибсон и вовсе был объектом негласной травли за его нонконформистские взгляды.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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В миреГолливудСШААмерикаДональд ТрампМел ГибсонАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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