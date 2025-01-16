https://ria.ru/20250116/tigr-1993942705.html
У убившего рыбака в Приморье тигра нашли застарелую огнестрельную рану
У убившего рыбака в Приморье тигра нашли застарелую огнестрельную рану - РИА Новости, 16.01.2025
У убившего рыбака в Приморье тигра нашли застарелую огнестрельную рану
Застарелую рану от огнестрельного ранения нашли на туше амурского тигра, который убил рыбака в Дальнереченском районе Приморья, сообщает региональное... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:17:00+03:00
2025-01-16T05:17:00+03:00
2025-01-16T11:19:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Застарелую рану от огнестрельного ранения нашли на туше амурского тигра, который убил рыбака в Дальнереченском районе Приморья, сообщает региональное минприроды. Во вторник минприроды Приморья подтвердило причастность тигра к гибели рыбака из села Зимники Дальнереченского района. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. Центр "Амурский тигр" сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен. Спустя 1,5 суток зверь был убит при попытке нападения на инспектора охотнадзора. "Предварительный осмотр туши амурского тигра, ликвидированного накануне в Дальнереченском районе, показал, что зверь имел давнее ранение… Животное имело застарелую гниющую рану на животе от огнестрельного оружия, и у него были отморожены лапы", - говорится в сообщении. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал РИА Новости, что обморожения лап у диких животных происходят, когда в конечности не подается кровь, это вызвано переломами, часто от попадания пуль. "Очевидно, здесь антропогенный фактор, который сказался на здоровье тигра и его отношении к человеку. У хищника обнаружили плохую подвижность конечностей, повреждение кожного покрова, (старая – ред.) рана кровоточила", - отметил собеседник агентства. По его словам, согласно протоколу вскрытия, будут собраны все биоматериалы на болезни, потому что ранение не исключает наличие заболевания у зверя. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250110/tigr-1993079776.html
https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html
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происшествия, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Амурская область, Сергей Арамилев
У убившего рыбака в Приморье тигра нашли застарелую огнестрельную рану
На теле тигра, убившего рыбака в Приморье, нашли застарелую огнестрельную рану
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Застарелую рану от огнестрельного ранения нашли на туше амурского тигра, который убил рыбака в Дальнереченском районе Приморья, сообщает региональное минприроды.
Во вторник минприроды Приморья подтвердило причастность тигра к гибели рыбака из села Зимники Дальнереченского района. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. Центр "Амурский тигр" сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен. Спустя 1,5 суток зверь был убит при попытке нападения на инспектора охотнадзора.
"Предварительный осмотр туши амурского тигра, ликвидированного накануне в Дальнереченском районе, показал, что зверь имел давнее ранение… Животное имело застарелую гниющую рану на животе от огнестрельного оружия, и у него были отморожены лапы", - говорится в сообщении.
Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
рассказал РИА Новости, что обморожения лап у диких животных происходят, когда в конечности не подается кровь, это вызвано переломами, часто от попадания пуль.
"Очевидно, здесь антропогенный фактор, который сказался на здоровье тигра и его отношении к человеку. У хищника обнаружили плохую подвижность конечностей, повреждение кожного покрова, (старая – ред.) рана кровоточила", - отметил собеседник агентства.
По его словам, согласно протоколу вскрытия, будут собраны все биоматериалы на болезни, потому что ранение не исключает наличие заболевания у зверя.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России
эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской области
и Еврейской автономной области
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.