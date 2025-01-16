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В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 16.01.2025
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20:10 16.01.2025 (обновлено: 20:13 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ssha-1994075718.html
В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы
В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 16.01.2025
В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы
Россия не направляла никому из США приглашения на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но будет рада видеть всех, кто захочет отдать дань РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:10:00+03:00
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сша
россия
москва
дмитрий песков
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия не направляла никому из США приглашения на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но будет рада видеть всех, кто захочет отдать дань великому дню, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню", - сказал он, отвечая на вопрос, приглашала ли Москва представителей США.
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сша, россия, москва, дмитрий песков, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы

Песков: в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань 80-летию Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия не направляла никому из США приглашения на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но будет рада видеть всех, кто захочет отдать дань великому дню, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню", - сказал он, отвечая на вопрос, приглашала ли Москва представителей США.
Ветеран - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о выплатах фронтовикам в честь 80-летия Победы
15 января, 17:33
 
СШАРоссияМоскваДмитрий ПесковДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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