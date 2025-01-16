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В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы

В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 16.01.2025

В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы

Россия не направляла никому из США приглашения на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но будет рада видеть всех, кто захочет отдать дань РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:10:00+03:00

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сша

россия

москва

дмитрий песков

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия не направляла никому из США приглашения на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но будет рада видеть всех, кто захочет отдать дань великому дню, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню", - сказал он, отвечая на вопрос, приглашала ли Москва представителей США.

https://ria.ru/20250115/putin-1993886103.html

сша

россия

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2025

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сша, россия, москва, дмитрий песков, день победы, великая отечественная война (1941-1945)