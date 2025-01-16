https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994064360.html

Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов

Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.01.2025

Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов

Российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:29:00+03:00

2025-01-16T19:29:00+03:00

2025-01-16T19:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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красноармейск

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днепропетровская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись в районе села Котлино и вошли в него, где удерживают первую линию построек и жилых домов, а также улицу. Идут бои", — сказал он. Он подчеркнул, что через этот населенный пункт проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. Он считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.Ранее, 13 января, в Минобороны сообщили о взятии под контроль села Песчаное, расположенного в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска.

https://ria.ru/20250115/rogov-1993755356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, красноармейск, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия