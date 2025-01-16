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Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 16.01.2025 (обновлено: 19:51 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994064360.html
Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов
Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.01.2025
Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов
Российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:29:00+03:00
2025-01-16T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
красноармейск
донецкая народная республика
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. &quot;Наши войска продвинулись в районе села Котлино и вошли в него, где удерживают первую линию построек и жилых домов, а также улицу. Идут бои&quot;, — сказал он. Он подчеркнул, что через этот населенный пункт проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины. Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. Он считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.Ранее, 13 января, в Минобороны сообщили о взятии под контроль села Песчаное, расположенного в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска.
https://ria.ru/20250115/rogov-1993755356.html
красноармейск
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия
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в мире, жкх, красноармейск, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские войска вошли в село Котлино, сообщил Рогов

Рогов: российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"Наши войска продвинулись в районе села Котлино и вошли в него, где удерживают первую линию построек и жилых домов, а также улицу. Идут бои", — сказал он.

Он подчеркнул, что через этот населенный пункт проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. Он считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также в значительной степени эта артерия наряду с Изюмом подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
Ранее, 13 января, в Минобороны сообщили о взятии под контроль села Песчаное, расположенного в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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