https://ria.ru/20250116/sk-1993962683.html

Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей

Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей - РИА Новости, 16.01.2025

Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей

Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием камаза и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 миллионов... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:20:00+03:00

2025-01-16T10:20:00+03:00

2025-01-16T15:42:00+03:00

происшествия

россия

волгоград

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием камаза и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.На перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, водитель камаза скончался через несколько дней в отделении реанимации."Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной", — сказал Козлов.

https://ria.ru/20240731/volgograd-1963127448.html

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волгоград

котельниково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, волгоград, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)