Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей
Ущерб от ДТП с поездом и камазом под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота СК РФ на месте столкновения камаза и пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области
Работа СК РФ на месте столкновения камаза и пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием камаза и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
На перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, водитель камаза скончался через несколько дней в отделении реанимации.
"Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной", — сказал Козлов.
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