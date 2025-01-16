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Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей - РИА Новости, 16.01.2025
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10:20 16.01.2025 (обновлено: 15:42 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/sk-1993962683.html
Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей
Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей - РИА Новости, 16.01.2025
Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей
Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием камаза и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 миллионов... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:20:00+03:00
2025-01-16T15:42:00+03:00
происшествия
россия
волгоград
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием камаза и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.На перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, водитель камаза скончался через несколько дней в отделении реанимации."Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной", — сказал Козлов.
https://ria.ru/20240731/volgograd-1963127448.html
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происшествия, россия, волгоград, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Волгоград, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей

Ущерб от ДТП с поездом и камазом под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота СК РФ на месте столкновения камаза и пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области
Работа СК РФ на месте столкновения камаза и пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Работа СК РФ на месте столкновения камаза и пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием камаза и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
На перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель камаза выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 КазаньАдлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, водитель камаза скончался через несколько дней в отделении реанимации.
"Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной", — сказал Козлов.
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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ПроисшествияРоссияВолгоградКотельниковоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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