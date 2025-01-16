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Регдень Всероссийского форума "Малая Родина — сила России" пройдет в Казани

Регдень Всероссийского форума "Малая Родина — сила России" пройдет в Казани - РИА Новости, 16.01.2025

Регдень Всероссийского форума "Малая Родина — сила России" пройдет в Казани

Около 400 специалистов представителей муниципалитетов из регионов России, а также архитекторов, проектировщиков, градостроителей и экспертов в сфере урбанистики РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:13:00+03:00

2025-01-16T16:13:00+03:00

2025-01-16T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 400 специалистов представителей муниципалитетов из регионов России, а также архитекторов, проектировщиков, градостроителей и экспертов в сфере урбанистики и территориального развития соберет Региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" на тему "Комфортная среда для жизни", сообщают организаторы. Мероприятие пройдет с 29 по 30 января в Казани в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Второй Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина – сила России" пройдет в апреле 2025 года на территории Национального центра "Россия" в Москве. Организаторам форума и Региональных дней выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента Российской Федерации. Соорганизатором Регионального дня "Комфортная среда для жизни" является правительство Республики Татарстан. Выбор Татарстана в качестве одной из площадок форума подчеркивает опыт региона в развитии комфортной городской среды, что особенно актуально в год десятилетия Программы развития общественных пространств Республики. "Мы гордимся тем, что Татарстан стал одной из площадок для проведения II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России". В год десятилетия Программы развития общественных пространств Татарстана мы обменяемся опытом с нашими коллегами, кто отвечает за трансформацию облика городов и сел нашей страны. Уверен, что совместные усилия позволят нам выработать решения для создания равных условий комфорта для жителей нашей большой страны и сохранения уникальности каждого региона", - отметил глава (Раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов, его слова приводятся в сообщении. Региональный день "Комфортная среда для жизни" станет важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения. Участники обсудят конкретные шаги и стратегии, направленные на улучшение качества жизни в городах и поселках, включая развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий для создания комфортной и безопасной городской среды, сообщили в оргкомитете. В рамках форума пройдут сессии, посвященные темам развития опорных населенных пунктов, разработки дизайн-кодов территорий разного масштаба, благоустройства дворовых территорий, эксплуатации и содержания общественных пространств, эффектам от их обновления. В дискуссиях события примут участие федеральные эксперты, а также представители других регионов России. Татарстан, являясь одним из лидеров в формировании комфортной городской среды, представит свой опыт в этой области, который стал основой для многих инициатив по благоустройству в других регионах страны. "Мы рады, что Региональный день форума в этом году пройдет в Казани, поскольку Татарстан является родоначальником программы благоустройства общественных территорий. За 10 лет мы добились больших результатов и получили опыт, которым настало время поделиться с другими регионами. В Татарстане было построено с нуля или обновлено более 400 общественных пространств на общую сумму более 33 миллиардов рублей — и в больших городах, и в малых поселениях", - цитируют в оргкомитете министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина. Ключевой задачей Регионального дня в Республике Татарстан станет выработка предложений и практических рекомендаций, которые будут обсуждены на основном дне форума. Наиболее перспективные управленческие решения будут учтены при формировании общей повестки форума, а также Советом при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Это позволит учесть мнения и идеи регионов при формировании стратегий для улучшения качества жизни в городской и сельской местности по всей стране. Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина — сила России" — крупнейшее ежегодное событие, направленное на развитие муниципальных образований в России. В этом году Форум пройдет в Москве и объединит более 9,5 тысячи участников и более одной тысячи спикеров из всех регионов страны. В 2025 году, в рамках подготовки к основному мероприятию, с января по апрель в 16 субъектах Российской Федерации впервые пройдут Региональные дни форума, которые будут посвящены разным тематическим направлениям: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до экономики и взаимодействия с населением. Выбор тематики обусловлен обозначенным в рамках проекта "Муниципальный диалог" проблем и задач местного значения. За время проведения форумной кампании ВАРМСУ свыше 25 тысяч муниципальных служащих и более 2,5 миллиона работников муниципалитетов приняли участие в тематических дискуссиях, круглых столах и в обсуждении лучших управленческих решений, добавили организаторы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов, казань