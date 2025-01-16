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Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты - РИА Новости, 16.01.2025
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19:12 16.01.2025 (обновлено: 19:14 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/razgovor-1994059979.html
Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты
Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты - РИА Новости, 16.01.2025
Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты
Возможному разговору президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:12:00+03:00
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политика
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Возможному разговору президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. "Вначале происходят контакты в закрытом формате, между соответствующими службами, в частности, между Белым домом и нашей администрацией (президента РФ - ред.), а потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалога, включая возможный разговор на высшем уровне", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос организации контактов между лидерами России и США. Фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250113/peskov-1993450159.html
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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты

Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые служебные контакты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Возможному разговору президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
«
"Вначале происходят контакты в закрытом формате, между соответствующими службами, в частности, между Белым домом и нашей администрацией (президента РФ - ред.), а потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалога, включая возможный разговор на высшем уровне", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос организации контактов между лидерами России и США. Фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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