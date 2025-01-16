https://ria.ru/20250116/razgovor-1994059979.html

Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты

Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты - РИА Новости, 16.01.2025

Возможный разговор Путина и Трампа должны предварять закрытые контакты

Возможному разговору президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:12:00+03:00

2025-01-16T19:12:00+03:00

2025-01-16T19:14:00+03:00

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россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Возможному разговору президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. "Вначале происходят контакты в закрытом формате, между соответствующими службами, в частности, между Белым домом и нашей администрацией (президента РФ - ред.), а потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалога, включая возможный разговор на высшем уровне", - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя вопрос организации контактов между лидерами России и США. Фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250113/peskov-1993450159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп