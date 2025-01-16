Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями
Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ новыми функциями
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ рядом новых функций, соответствующий указ был опубликован в четверг.
Глава государства подписал указ о внесении изменений в указ от от 15 марта 2021 года "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики". В частности, президент внес ряд изменений в пункт, касающийся функций Комиссии по научно-технологическому развитию РФ.
Комиссия теперь также будет заниматься согласованием предложений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения, а также рассматривать предложения по перераспределению неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы в области научно- технологического развития.
Кроме того, комиссия будет оценивать эффективность мер и инструментов государственной политики в области научно-технологического развития, координировать деятельность заместителей руководителей федеральных органов власти и заместителей глав субъектов РФ, ответственных за научно-технологическое развитие.
Также комиссия будет определять меры и инструменты для создания условий, необходимых для обеспечения стратегического развития научно-технологической сферы.
Кроме того, изменены требования к формированию состава комиссии. Согласно новому документу, в него теперь входят представитель аппарата Совбеза РФ, министр науки и высшего образования, руководители (их заместители) федеральных органов власти, ответственных за разработку и реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, президент РАН.