https://ria.ru/20250116/putin-1994094564.html

Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями

Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями - РИА Новости, 16.01.2025

Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями

Президент России Владимир Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ рядом новых функций, соответствующий указ был опубликован в четверг. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:05:00+03:00

2025-01-16T23:05:00+03:00

2025-01-16T23:05:00+03:00

политика

россия

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ рядом новых функций, соответствующий указ был опубликован в четверг. Глава государства подписал указ о внесении изменений в указ от от 15 марта 2021 года "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики". В частности, президент внес ряд изменений в пункт, касающийся функций Комиссии по научно-технологическому развитию РФ. Комиссия теперь также будет заниматься согласованием предложений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения, а также рассматривать предложения по перераспределению неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы в области научно- технологического развития. Кроме того, комиссия будет оценивать эффективность мер и инструментов государственной политики в области научно-технологического развития, координировать деятельность заместителей руководителей федеральных органов власти и заместителей глав субъектов РФ, ответственных за научно-технологическое развитие. Также комиссия будет определять меры и инструменты для создания условий, необходимых для обеспечения стратегического развития научно-технологической сферы. Кроме того, изменены требования к формированию состава комиссии. Согласно новому документу, в него теперь входят представитель аппарата Совбеза РФ, министр науки и высшего образования, руководители (их заместители) федеральных органов власти, ответственных за разработку и реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, президент РАН.

https://ria.ru/20250116/putin-1994089050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, российская академия наук