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Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями - РИА Новости, 16.01.2025
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23:05 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/putin-1994094564.html
Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями
Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями - РИА Новости, 16.01.2025
Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями
Президент России Владимир Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ рядом новых функций, соответствующий указ был опубликован в четверг. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:05:00+03:00
2025-01-16T23:05:00+03:00
политика
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ рядом новых функций, соответствующий указ был опубликован в четверг. Глава государства подписал указ о внесении изменений в указ от от 15 марта 2021 года "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики". В частности, президент внес ряд изменений в пункт, касающийся функций Комиссии по научно-технологическому развитию РФ. Комиссия теперь также будет заниматься согласованием предложений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения, а также рассматривать предложения по перераспределению неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы в области научно- технологического развития. Кроме того, комиссия будет оценивать эффективность мер и инструментов государственной политики в области научно-технологического развития, координировать деятельность заместителей руководителей федеральных органов власти и заместителей глав субъектов РФ, ответственных за научно-технологическое развитие. Также комиссия будет определять меры и инструменты для создания условий, необходимых для обеспечения стратегического развития научно-технологической сферы. Кроме того, изменены требования к формированию состава комиссии. Согласно новому документу, в него теперь входят представитель аппарата Совбеза РФ, министр науки и высшего образования, руководители (их заместители) федеральных органов власти, ответственных за разработку и реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, президент РАН.
https://ria.ru/20250116/putin-1994089050.html
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политика, россия, владимир путин, российская академия наук
Политика, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию новыми функциями

Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ новыми функциями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наделил Комиссию по научно-технологическому развитию РФ рядом новых функций, соответствующий указ был опубликован в четверг.
Глава государства подписал указ о внесении изменений в указ от от 15 марта 2021 года "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики". В частности, президент внес ряд изменений в пункт, касающийся функций Комиссии по научно-технологическому развитию РФ.
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Комиссия теперь также будет заниматься согласованием предложений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения, а также рассматривать предложения по перераспределению неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию государственной программы в области научно- технологического развития.
Кроме того, комиссия будет оценивать эффективность мер и инструментов государственной политики в области научно-технологического развития, координировать деятельность заместителей руководителей федеральных органов власти и заместителей глав субъектов РФ, ответственных за научно-технологическое развитие.
Также комиссия будет определять меры и инструменты для создания условий, необходимых для обеспечения стратегического развития научно-технологической сферы.
Кроме того, изменены требования к формированию состава комиссии. Согласно новому документу, в него теперь входят представитель аппарата Совбеза РФ, министр науки и высшего образования, руководители (их заместители) федеральных органов власти, ответственных за разработку и реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, президент РАН.
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