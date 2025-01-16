Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/politico-1994044921.html
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января ряд правых европейских политиков, пишет издание Politico. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:30:00+03:00
2025-01-16T17:30:00+03:00
в мире
сша
аргентина
китай
хавьер милей
дональд трамп
politico
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993968773_0:255:696:646_1920x0_80_0_0_4f20eacde34953af6deb1adb6b25b237.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января ряд правых европейских политиков, пишет издание Politico."У приглашенных есть общая идеологическая составляющая: многие из них представляют правую или даже крайне правую часть политического спектра или являются лидерами, которых Трамп ранее восхвалял. В этом смысле инаугурация многое говорит о политической траектории его администрации и о том, кто может ожидать поддержки со стороны президента после того, как он займет место в Белом доме", — говорится в материале.По данным издания, среди приглашенных гостей числятся президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.Полномочия президента США Джо Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.
https://ria.ru/20250116/tramp-1993960711.html
https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html
сша
аргентина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993968773_0:190:696:711_1920x0_80_0_0_d1ca207ed51c1c863a2117af84f06b27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аргентина, китай, хавьер милей, дональд трамп, politico, си цзиньпин
В мире, США, Аргентина, Китай, Хавьер Милей, Дональд Трамп, Politico, Си Цзиньпин
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию

Politico: Дональд Трамп пригласил на инаугурацию правых европейских политиков

© Фото : The White HouseОфициальный портрет избранного президента Дональда Трампа
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : The White House
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января ряд правых европейских политиков, пишет издание Politico.
"У приглашенных есть общая идеологическая составляющая: многие из них представляют правую или даже крайне правую часть политического спектра или являются лидерами, которых Трамп ранее восхвалял. В этом смысле инаугурация многое говорит о политической траектории его администрации и о том, кто может ожидать поддержки со стороны президента после того, как он займет место в Белом доме", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Для инаугурации Трампа наняли частную охранную компанию, пишут СМИ
Вчера, 10:04
По данным издания, среди приглашенных гостей числятся президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.
Полномочия президента США Джо Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ: команда Трампа готовит стратегии по санкциям против России
Вчера, 17:24
 
В миреСШААргентинаКитайХавьер МилейДональд ТрампPoliticoСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала