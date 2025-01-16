https://ria.ru/20250116/politico-1994044921.html
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января ряд правых европейских политиков, пишет издание Politico. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:30:00+03:00
2025-01-16T17:30:00+03:00
2025-01-16T17:30:00+03:00
в мире
сша
аргентина
китай
хавьер милей
дональд трамп
politico
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993968773_0:255:696:646_1920x0_80_0_0_4f20eacde34953af6deb1adb6b25b237.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января ряд правых европейских политиков, пишет издание Politico."У приглашенных есть общая идеологическая составляющая: многие из них представляют правую или даже крайне правую часть политического спектра или являются лидерами, которых Трамп ранее восхвалял. В этом смысле инаугурация многое говорит о политической траектории его администрации и о том, кто может ожидать поддержки со стороны президента после того, как он займет место в Белом доме", — говорится в материале.По данным издания, среди приглашенных гостей числятся президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.Полномочия президента США Джо Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.
https://ria.ru/20250116/tramp-1993960711.html
https://ria.ru/20250116/tramp-1994043213.html
сша
аргентина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993968773_0:190:696:711_1920x0_80_0_0_d1ca207ed51c1c863a2117af84f06b27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аргентина, китай, хавьер милей, дональд трамп, politico, си цзиньпин
В мире, США, Аргентина, Китай, Хавьер Милей, Дональд Трамп, Politico, Си Цзиньпин
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
Politico: Дональд Трамп пригласил на инаугурацию правых европейских политиков