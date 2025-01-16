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В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/pavlograd-1994096736.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.01.2025
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:33:00+03:00
2025-01-16T23:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области объявлена с 16.22 (17.22 мск) четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994075602.html
https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994060713.html
павлоград
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в мире, павлоград, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уничтожение моста недалеко от Курахово в ДНР, по которому снабжались ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Российские военные уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово
Вчера, 20:10
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области объявлена с 16.22 (17.22 мск) четверга.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлоградДнепропетровская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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