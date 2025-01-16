https://ria.ru/20250116/pavlograd-1994096736.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.01.2025

В Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:33:00+03:00

2025-01-16T23:33:00+03:00

2025-01-16T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области объявлена с 16.22 (17.22 мск) четверга. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994075602.html

https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994060713.html

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