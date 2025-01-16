https://ria.ru/20250116/murmansk-1993965605.html
Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды
Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 16.01.2025
Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды
Аэропорт Мурманска закрыт по погодным условиям, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:38:00+03:00
2025-01-16T10:38:00+03:00
2025-01-16T10:38:00+03:00
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Аэропорт Мурманска закрыт по погодным условиям, сообщил оперативный штаб региона. "По погодным условиям закрыт аэропорт Мурманск", - говорится в сообщении. По данным онлайн-табло, задерживаются на вылет четыре рейса, на прилет – пять – в Москву и Санкт-Петербург. По данным гидрометцентра, в Мурманской области в четверг облачная погода, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, москва, санкт-петербург
Мурманск, Москва, Санкт-Петербург
Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды
Аэропорт Мурманска закрыли из-за снега и гололедицы