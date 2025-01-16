https://ria.ru/20250116/minoborony-1993946656.html
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2025
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников
Вооруженные силы минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:17:00+03:00
2025-01-16T07:17:00+03:00
2025-01-16T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
воронежская область
тамбовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявили в ведомстве.Из них:Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Лискинском районе, возникло возгорание, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993319334.html
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безопасность, белгородская область, воронежская область, тамбовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область, Тамбовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 27 БПЛА ВСУ над российскими регионами