https://ria.ru/20250116/minoborony-1993946656.html

Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2025

Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

Вооруженные силы минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T07:17:00+03:00

2025-01-16T07:17:00+03:00

2025-01-16T08:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

воронежская область

тамбовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявили в ведомстве.Из них:Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Лискинском районе, возникло возгорание, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993319334.html

белгородская область

воронежская область

тамбовская область

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безопасность, белгородская область, воронежская область, тамбовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины