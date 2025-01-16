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Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 16.01.2025 (обновлено: 08:50 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/minoborony-1993946656.html
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2025
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников
Вооруженные силы минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:17:00+03:00
2025-01-16T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
воронежская область
тамбовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявили в ведомстве.Из них:Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Лискинском районе, возникло возгорание, пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993319334.html
белгородская область
воронежская область
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безопасность, белгородская область, воронежская область, тамбовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область, Тамбовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 27 БПЛА ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявили в ведомстве.
Из них:
  • в Белгородской области ликвидировали 15 БПЛА;
  • в Воронежской области — семь дронов;
  • в Тамбовской области — три;
  • в Курской области — два беспилотника.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Лискинском районе, возникло возгорание, пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВоронежская областьТамбовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр Гусев (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
 
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