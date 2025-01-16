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В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе - РИА Новости, 16.01.2025
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22:24 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/khamsa-1994092302.html
В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе
В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе - РИА Новости, 16.01.2025
В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе
Причин массовой гибели хамсы, обнаруженной в районе набережной Андрея Первозванного в Севастополе, может быть несколько, но признаков токсического поражения не... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:24:00+03:00
2025-01-16T22:24:00+03:00
происшествия
севастополь
керченский пролив
россия
российская академия наук
крушение двух танкеров в керченском проливе
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Причин массовой гибели хамсы, обнаруженной в районе набережной Андрея Первозванного в Севастополе, может быть несколько, но признаков токсического поражения не обнаружено, сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН". Выброшенную на берег хамсу хемоэкологи обнаружили в рамках комплексной экспедиции в Севастопольском регионе, которую проводили с 13 по 17 января. "В ходе осмотра признаков токсического поражения, в частности, кровоизлияния, повреждения жабр, патологии глаз и повреждения кожи, ученые не выявили", - говорится в сообщении. Специалисты, по данным пресс-службы, рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями, такими как шторм или температурные колебания, работой рыболовецких сейнеров в прибрежной акватории Севастополя, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег. "Подобные случаи не уникальны, выбросы хамсы фиксировались и ранее, до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250115/delfiny-1993929344.html
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севастополь
керченский пролив
россия
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происшествия, севастополь, керченский пролив, россия, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым
Происшествия, Севастополь, Керченский пролив, Россия, Российская академия наук, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым
В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе

РАН: причинами массовой гибели хамсы в Севастополе могут быть шторм или дельфины

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкХамса
Хамса - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Причин массовой гибели хамсы, обнаруженной в районе набережной Андрея Первозванного в Севастополе, может быть несколько, но признаков токсического поражения не обнаружено, сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН".
Выброшенную на берег хамсу хемоэкологи обнаружили в рамках комплексной экспедиции в Севастопольском регионе, которую проводили с 13 по 17 января.
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"В ходе осмотра признаков токсического поражения, в частности, кровоизлияния, повреждения жабр, патологии глаз и повреждения кожи, ученые не выявили", - говорится в сообщении.
Специалисты, по данным пресс-службы, рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями, такими как шторм или температурные колебания, работой рыболовецких сейнеров в прибрежной акватории Севастополя, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег.
"Подобные случаи не уникальны, выбросы хамсы фиксировались и ранее, до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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