https://ria.ru/20250116/khamsa-1994092302.html

В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе

В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе - РИА Новости, 16.01.2025

В РАН назвали возможные причины массовой гибели хамсы в Севастополе

Причин массовой гибели хамсы, обнаруженной в районе набережной Андрея Первозванного в Севастополе, может быть несколько, но признаков токсического поражения не... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:24:00+03:00

2025-01-16T22:24:00+03:00

2025-01-16T22:24:00+03:00

происшествия

севастополь

керченский пролив

россия

российская академия наук

крушение двух танкеров в керченском проливе

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Причин массовой гибели хамсы, обнаруженной в районе набережной Андрея Первозванного в Севастополе, может быть несколько, но признаков токсического поражения не обнаружено, сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН". Выброшенную на берег хамсу хемоэкологи обнаружили в рамках комплексной экспедиции в Севастопольском регионе, которую проводили с 13 по 17 января. "В ходе осмотра признаков токсического поражения, в частности, кровоизлияния, повреждения жабр, патологии глаз и повреждения кожи, ученые не выявили", - говорится в сообщении. Специалисты, по данным пресс-службы, рассматривают несколько возможных причин гибели рыбы, которые связаны с гидрометеорологическими условиями, такими как шторм или температурные колебания, работой рыболовецких сейнеров в прибрежной акватории Севастополя, активностью дельфинов, которые во время охоты загоняют рыбу на берег. "Подобные случаи не уникальны, выбросы хамсы фиксировались и ранее, до катастрофы в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250115/delfiny-1993929344.html

https://ria.ru/20250111/stavropole-1993226554.html

севастополь

керченский пролив

россия

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происшествия, севастополь, керченский пролив, россия, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым