https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993938434.html

В РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США

В РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США - РИА Новости, 16.01.2025

В РАН оценили планы Трампа по присоединению Гренландии к США

Потепление климата не сделает Гренландию значительно богаче в ближайшее время, но, вероятно, улучшит ситуацию с морскими перевозками, поэтому Дональд Трамп вряд РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T03:28:00+03:00

2025-01-16T03:28:00+03:00

2025-01-16T03:28:00+03:00

гренландия

сша

дания

дональд трамп

евгений шварц

российская академия наук

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Потепление климата не сделает Гренландию значительно богаче в ближайшее время, но, вероятно, улучшит ситуацию с морскими перевозками, поэтому Дональд Трамп вряд ли намеревается присоединить остров к США из-за ресурсов, скорее всего, его планы связаны с вопросами обороны и желанием контролировать транспортировку полезных ископаемых в Арктике, заявил РИА Новости руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН доктор географических наук Евгений Шварц. "Потепление климата не повлияет на экономику Гренландии критическим образом, однако таяние ледников, вероятно, значительно улучшит ситуацию с морскими перевозками. На мой взгляд, планы Трампа - вопрос чисто геополитический, связанный с вопросами обороны и контролем над воздушным пространством и мореплаванием, в том числе над транспортировкой нефти, газа и других природных ресурсов в Арктике", - сказал Шварц. Он подчеркнул, что около половины доходной части бюджета Гренландии – это ежегодные дотации от континентальной Дании, а 85% экспорта острова составляют морепродукты. "При том, что более 80% территории покрыто многолетними льдами, а все население Гренландии составляет менее 60 тысяч человек, версии про захват каких-то ресурсов, на мой взгляд, недостаточно обоснованы", - добавил Шварц. В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.

https://ria.ru/20250115/pushkov-1993920734.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991179974.html

гренландия

сша

дания

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гренландия, сша, дания, дональд трамп, евгений шварц, российская академия наук