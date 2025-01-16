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Франция должна быть частью переговоров по Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 16.01.2025
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11:40 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/frantsija-1993975957.html
Франция должна быть частью переговоров по Украине, заявил глава МИД
Франция должна быть частью переговоров по Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 16.01.2025
Франция должна быть частью переговоров по Украине, заявил глава МИД
Франция должна быть частью любых переговоров о мире на Украине, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:40:00+03:00
2025-01-16T11:40:00+03:00
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Франция должна быть частью любых переговоров о мире на Украине, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. В интервью радиостанции RTL министра спросили, готова ли Франция к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время как о возможных переговорах заявил избранный президент США Дональд Трамп. "Мы всегда говорили, что если украинцы этого захотят, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у нас нет табу в отношении этого. Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целости этой страны, но также затронуты прямые интересы безопасности Европы", - ответил министр. Ранее Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241211/tramp-1988552149.html
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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Франция должна быть частью переговоров по Украине, заявил глава МИД

Барро: Франция должна участвовать в мирных переговорах по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Франции на автомобиле посла
Флаг Франции на автомобиле посла - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Франция должна быть частью любых переговоров о мире на Украине, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.
В интервью радиостанции RTL министра спросили, готова ли Франция к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время как о возможных переговорах заявил избранный президент США Дональд Трамп.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
11 декабря 2024, 09:46
"Мы всегда говорили, что если украинцы этого захотят, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у нас нет табу в отношении этого. Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целости этой страны, но также затронуты прямые интересы безопасности Европы", - ответил министр.
Ранее Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Президент России Владимир Путин Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Во Франции неожиданно отреагировали на возможную встречу Путина с Трампом
11 января, 16:38
 
В миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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