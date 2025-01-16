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В РАН назвали прощальную речь Байдена искажением действительности - РИА Новости, 16.01.2025
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11:04 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/ekspert-1993970153.html
В РАН назвали прощальную речь Байдена искажением действительности
В РАН назвали прощальную речь Байдена искажением действительности - РИА Новости, 16.01.2025
В РАН назвали прощальную речь Байдена искажением действительности
Прощальная речь президента США Джо Байдена - это сильная натяжка и искажение действительности в свою пользу, если бы он был в предвыборной гонке, его слова... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:04:00+03:00
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сша
украина
джо байден
дональд трамп
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нато
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прощальная речь президента США Джо Байдена - это сильная натяжка и искажение действительности в свою пользу, если бы он был в предвыборной гонке, его слова можно было бы назвать предвыборными обещаниями, выразил мнение в беседе с РИА Новости руководитель сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. "Остальное все, что сказано Байденом, это, как мы с вами представляем, это сильная натяжка, искажение действительности и в свою пользу. Если бы он шел на президента, то это можно было бы назвать предвыборными обещаниями. Но поскольку он уже состоявшийся президент, то это скорее обещания, которые не состоялись", - сказал Ознобищев. По его мнению, отсутствие упоминания в речи России и отношений Москвы и Вашингтона может быть "договорняком" Байдена и Трампа и их нежеланием "портить друг другу жизнь". Говоря о мирной передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу, которую упомянул в своем выступлении Байден, эксперт выразил мнение, что Байден, конечно, в теории мог бы призвать американцев "штурмовать Белый Дом", но для этого, по словам эксперта, нет какой-либо подоплеки и никакие призывы к немирной передаче власти несостоятельны. "Ясно, что с Китаем отношения сейчас на грани, если не разрыва, то очень серьезной напряженности. И наращивание американского военного потенциала направлено не только на противостояние с Россией, но во всех документах идет Россия и потом Китай, а в некоторых даже и Китай опережает Россию, как потенциальная угроза для Соединенных Штатов", - подчеркнул эксперт. По словам Ознобищева, НАТО при Байдене сохранилось, хотя это и сложно назвать заслугой Байдена, а Трамп встряхнет Альянс, но четырех лет президентского срока ему не хватит для того, чтобы полностью развалить эту организацию. При этом, Байден "преуспел" в отправках оружия на Украину и "раскормил" украинский режим, который сейчас просит все больше и больше, кроме того, он допустил конфликт на Ближнем Востоке, который может быть остановлен, но "конец ему не будет положен", сказал эксперт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250116/ssha-1993943596.html
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940840.html
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993934183.html
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россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, сергей ознобищев, нато, российская академия наук, в мире
Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Сергей Ознобищев, НАТО, Российская академия наук, В мире
В РАН назвали прощальную речь Байдена искажением действительности

Профессор Ознобищев назвал прощальную речь Байдена искажением реальности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прощальная речь президента США Джо Байдена - это сильная натяжка и искажение действительности в свою пользу, если бы он был в предвыборной гонке, его слова можно было бы назвать предвыборными обещаниями, выразил мнение в беседе с РИА Новости руководитель сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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"Остальное все, что сказано Байденом, это, как мы с вами представляем, это сильная натяжка, искажение действительности и в свою пользу. Если бы он шел на президента, то это можно было бы назвать предвыборными обещаниями. Но поскольку он уже состоявшийся президент, то это скорее обещания, которые не состоялись", - сказал Ознобищев.
По его мнению, отсутствие упоминания в речи России и отношений Москвы и Вашингтона может быть "договорняком" Байдена и Трампа и их нежеланием "портить друг другу жизнь".
Говоря о мирной передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу, которую упомянул в своем выступлении Байден, эксперт выразил мнение, что Байден, конечно, в теории мог бы призвать американцев "штурмовать Белый Дом", но для этого, по словам эксперта, нет какой-либо подоплеки и никакие призывы к немирной передаче власти несостоятельны.
"Ясно, что с Китаем отношения сейчас на грани, если не разрыва, то очень серьезной напряженности. И наращивание американского военного потенциала направлено не только на противостояние с Россией, но во всех документах идет Россия и потом Китай, а в некоторых даже и Китай опережает Россию, как потенциальная угроза для Соединенных Штатов", - подчеркнул эксперт.
По словам Ознобищева, НАТО при Байдене сохранилось, хотя это и сложно назвать заслугой Байдена, а Трамп встряхнет Альянс, но четырех лет президентского срока ему не хватит для того, чтобы полностью развалить эту организацию.
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При этом, Байден "преуспел" в отправках оружия на Украину и "раскормил" украинский режим, который сейчас просит все больше и больше, кроме того, он допустил конфликт на Ближнем Востоке, который может быть остановлен, но "конец ему не будет положен", сказал эксперт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампСергей ОзнобищевНАТОРоссийская академия наукВ мире
 
 
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