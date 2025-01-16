Комитет разведки палаты представителей США возглавит критик помощи Украине
Politico: противник помощи Украине возглавит комитет палаты представителей США
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назначит на пост председателя постоянного комитета палаты по разведке республиканца Рика Кроуфорда, выступавшего против поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что Джонсон в среду снял с этой должности Майка Тернера, чем вызвал удивление даже республиканцев. Согласно источникам, увольняя Тернера, Джонсон в качестве причины указал на избранного президента США Дональда Трампа.
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Отмечается, что Кроуфорд также ставил под сомнение ранее звучавшие идеи о том, что к "гаванскому синдрому" якобы могут быть причастны иностранные государства.
Тернер в прошлом году среди прочего обращался вместе с несколькими другими республиканцами к президенту США Джо Байдену с призывом снять ограничения на использование американских систем вооружения большой дальности и разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
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