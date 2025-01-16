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Комитет разведки палаты представителей США возглавит критик помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2025
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https://ria.ru/20250116/dzhonson-1994091895.html
Комитет разведки палаты представителей США возглавит критик помощи Украине
Комитет разведки палаты представителей США возглавит критик помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2025
Комитет разведки палаты представителей США возглавит критик помощи Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назначит на пост председателя постоянного комитета палаты по разведке республиканца Рика Кроуфорда, выступавшего... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:20:00+03:00
2025-01-16T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назначит на пост председателя постоянного комитета палаты по разведке республиканца Рика Кроуфорда, выступавшего против поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Отмечается, что Джонсон в среду снял с этой должности Майка Тернера, чем вызвал удивление даже республиканцев. Согласно источникам, увольняя Тернера, Джонсон в качестве причины указал на избранного президента США Дональда Трампа. "Джонсон, как ожидается, выберет Рика Кроуфорда в качестве следующего председателя комитета по разведке палаты представителей... Он представляет очень красный (поддерживающий республиканцев - ред.) округ в Арканзасе и голосовал против помощи Украине в прошлом году", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Кроуфорд также ставил под сомнение ранее звучавшие идеи о том, что к "гаванскому синдрому" якобы могут быть причастны иностранные государства. Тернер в прошлом году среди прочего обращался вместе с несколькими другими республиканцами к президенту США Джо Байдену с призывом снять ограничения на использование американских систем вооружения большой дальности и разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России. Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20241220/tramp-1990528375.html
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в мире, сша, украина, россия, майк джонсон, дональд трамп, джо байден, politico, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Россия, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Джо Байден, Politico, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Комитет разведки палаты представителей США возглавит критик помощи Украине

Politico: противник помощи Украине возглавит комитет палаты представителей США

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назначит на пост председателя постоянного комитета палаты по разведке республиканца Рика Кроуфорда, выступавшего против поддержки Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что Джонсон в среду снял с этой должности Майка Тернера, чем вызвал удивление даже республиканцев. Согласно источникам, увольняя Тернера, Джонсон в качестве причины указал на избранного президента США Дональда Трампа.
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"Джонсон, как ожидается, выберет Рика Кроуфорда в качестве следующего председателя комитета по разведке палаты представителей... Он представляет очень красный (поддерживающий республиканцев - ред.) округ в Арканзасе и голосовал против помощи Украине в прошлом году", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Кроуфорд также ставил под сомнение ранее звучавшие идеи о том, что к "гаванскому синдрому" якобы могут быть причастны иностранные государства.
Тернер в прошлом году среди прочего обращался вместе с несколькими другими республиканцами к президенту США Джо Байдену с призывом снять ограничения на использование американских систем вооружения большой дальности и разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине России.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом - впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
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