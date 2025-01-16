https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993955542.html

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2025

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:28:00+03:00

2025-01-16T09:28:00+03:00

2025-01-16T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

лискинский район

тамбовская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", — написал губернатор.По его словам, сначала тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет", — подчеркнул Гусев.Глава региона добавил, что держит ситуацию на личном контроле.По данным Минобороны, средства ПВО минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

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https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993319334.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

лискинский район

тамбовская область

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происшествия, воронежская область, лискинский район, тамбовская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины