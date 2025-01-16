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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2025
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:28:00+03:00
2025-01-16T09:28:00+03:00
2025-01-16T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
лискинский район
тамбовская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", — написал губернатор.По его словам, сначала тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет", — подчеркнул Гусев.Глава региона добавил, что держит ситуацию на личном контроле.По данным Минобороны, средства ПВО минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Тамбовская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Пожар на нефтебазе в Воронежской области тушат два пожарных поезда