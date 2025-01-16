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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 16.01.2025 (обновлено: 10:28 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993955542.html
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2025
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:28:00+03:00
2025-01-16T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
лискинский район
тамбовская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", — написал губернатор.По его словам, сначала тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет", — подчеркнул Гусев.Глава региона добавил, что держит ситуацию на личном контроле.По данным Минобороны, средства ПВО минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250114/pozhar-1993584704.html
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воронежская область
лискинский район
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происшествия, воронежская область, лискинский район, тамбовская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Лискинский район, Тамбовская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Пожар на нефтебазе в Воронежской области тушат два пожарных поезда

© Фото : Гусев/Telegram Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
 Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Гусев/Telegram
Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более десяти БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", — написал губернатор.
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По его словам, сначала тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда.
"Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет", — подчеркнул Гусев.
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Глава региона добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
По данным Минобороны, средства ПВО минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.
Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьЛискинский районТамбовская областьАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
 
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