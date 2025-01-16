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Турецкий аналитик назвал будущую встречу Путина и Трампа многообещающей - РИА Новости, 16.01.2025
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09:14 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/analitik-1993954187.html
Турецкий аналитик назвал будущую встречу Путина и Трампа многообещающей
Турецкий аналитик назвал будущую встречу Путина и Трампа многообещающей - РИА Новости, 16.01.2025
Турецкий аналитик назвал будущую встречу Путина и Трампа многообещающей
Возможные переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа покажут, насколько будущий хозяин Белого дома будет давить на Владимира Зеленского, а... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:14:00+03:00
2025-01-16T09:14:00+03:00
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Возможные переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа покажут, насколько будущий хозяин Белого дома будет давить на Владимира Зеленского, а сам процесс определит сроки завершения конфликта, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. Ранее Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков. "Планируемая встреча Путина и Трампа является многообещающей с точки зрения возобновления каналов диалога между двумя странами. Однако пока рано говорить об окончании конфликта на Украине", - считает собеседник агентства. По его словам, есть много тем, которые лидеры двух стран вынесут на обсуждение. "Я не думаю, что одной встречи будет достаточно для этого. Это также показывает, что Украина, которая недавно атаковала станцию "Турецкого потока", хочет сделать гораздо более плохие шаги. В результате встречи Трампа и Путина мы увидим, как сильно Трамп будет давить на Зеленского. Процесс, лежащий в основе встречи, покажет нам, закончится ли война в короткие сроки", - сказал политолог. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток
Турецкий аналитик назвал будущую встречу Путина и Трампа многообещающей

Политолог Юджель: встреча Путина и Трампа определит сроки завершения конфликта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Возможные переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа покажут, насколько будущий хозяин Белого дома будет давить на Владимира Зеленского, а сам процесс определит сроки завершения конфликта, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
Ранее Трамп заявил журналистам, что Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов. К организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность, подчеркнул Песков.
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"Планируемая встреча Путина и Трампа является многообещающей с точки зрения возобновления каналов диалога между двумя странами. Однако пока рано говорить об окончании конфликта на Украине", - считает собеседник агентства.
По его словам, есть много тем, которые лидеры двух стран вынесут на обсуждение.
«
"Я не думаю, что одной встречи будет достаточно для этого. Это также показывает, что Украина, которая недавно атаковала станцию "Турецкого потока", хочет сделать гораздо более плохие шаги. В результате встречи Трампа и Путина мы увидим, как сильно Трамп будет давить на Зеленского. Процесс, лежащий в основе встречи, покажет нам, закончится ли война в короткие сроки", - сказал политолог.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныТурецкий поток
 
 
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