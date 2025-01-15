https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993916644.html

В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев

В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев - РИА Новости, 15.01.2025

В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев

Владимир Зеленский "торгует жизнями" граждан Украины, требуя обеспечить армию техникой прежде, чем принять решение о снижении возраста мобилизации, заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T21:11:00+03:00

2025-01-15T21:11:00+03:00

2025-01-15T21:11:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

александр дубинский

джейк салливан

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_0:226:2837:1821_1920x0_80_0_0_7de17c1798815b1c1e142d661c949b3a.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский "торгует жизнями" граждан Украины, требуя обеспечить армию техникой прежде, чем принять решение о снижении возраста мобилизации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. "Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками "95-го Квартала", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам депутата Рады, Зеленский - "величайший геноцидник собственного народа", поскольку для него вопрос не в том, что "уничтожать последнее поколение украинских мужчин недопустимо", а в том, что должно быть раньше - "деньги или стулья". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.

https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины