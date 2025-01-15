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В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев - РИА Новости, 15.01.2025
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21:11 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993916644.html
В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев
В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев - РИА Новости, 15.01.2025
В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев
Владимир Зеленский "торгует жизнями" граждан Украины, требуя обеспечить армию техникой прежде, чем принять решение о снижении возраста мобилизации, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:11:00+03:00
2025-01-15T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский "торгует жизнями" граждан Украины, требуя обеспечить армию техникой прежде, чем принять решение о снижении возраста мобилизации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. "Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками "95-го Квартала", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам депутата Рады, Зеленский - "величайший геноцидник собственного народа", поскольку для него вопрос не в том, что "уничтожать последнее поколение украинских мужчин недопустимо", а в том, что должно быть раньше - "деньги или стулья". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев

Дубинский: Зеленский торгует жизнями украинцев, требуя обеспечить армию техникой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский "торгует жизнями" граждан Украины, требуя обеспечить армию техникой прежде, чем принять решение о снижении возраста мобилизации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст
14 января, 17:46
«
"Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками "95-го Квартала", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам депутата Рады, Зеленский - "величайший геноцидник собственного народа", поскольку для него вопрос не в том, что "уничтожать последнее поколение украинских мужчин недопустимо", а в том, что должно быть раньше - "деньги или стулья".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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