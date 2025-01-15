В Раде обвинили Зеленского в торговле жизнями украинцев
Дубинский: Зеленский торгует жизнями украинцев, требуя обеспечить армию техникой
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский "торгует жизнями" граждан Украины, требуя обеспечить армию техникой прежде, чем принять решение о снижении возраста мобилизации, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
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"Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками "95-го Квартала", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам депутата Рады, Зеленский - "величайший геноцидник собственного народа", поскольку для него вопрос не в том, что "уничтожать последнее поколение украинских мужчин недопустимо", а в том, что должно быть раньше - "деньги или стулья".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.