https://ria.ru/20250115/vov-1993847411.html

Путин поддержал предложение Минобороны по ветеранам ВОВ

Путин поддержал предложение Минобороны по ветеранам ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025

Путин поддержал предложение Минобороны по ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почетный гражданин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:51:00+03:00

2025-01-15T14:51:00+03:00

2025-01-15T14:58:00+03:00

великая отечественная война (1941-1945)

общество

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почетный гражданин."Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почётный гражданин региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20250115/putin-1993848657.html

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великая отечественная война (1941-1945), общество, россия, владимир путин