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Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.01.2025
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
Ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:24:00+03:00
2025-01-15T15:24:00+03:00
2025-01-15T15:24:00+03:00
общество
россия
андрей белоусов
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания", - сказал Белоусов на заседании оргкомитета "Победа". Он уточнил, что 9 мая ветераны займут свои почётные места на трибунах парадов. Фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях, отметил министр.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей белоусов, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Россия, Андрей Белоусов, Ветераны, Великая Отечественная война (1941-1945), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
Белоусов: ни одного из семи тысяч ветеранов ВОВ нельзя оставить без внимания