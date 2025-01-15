Рейтинг@Mail.ru
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.01.2025
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
Ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:24:00+03:00
2025-01-15T15:24:00+03:00
общество
россия
андрей белоусов
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470877_0:235:3059:1956_1920x0_80_0_0_538a56c2f8ad9f4315c3246476d601bb.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания", - сказал Белоусов на заседании оргкомитета "Победа". Он уточнил, что 9 мая ветераны займут свои почётные места на трибунах парадов. Фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях, отметил министр.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470877_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_08e4b440646175af3a48ac7d951dded3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей белоусов, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Россия, Андрей Белоусов, Ветераны, Великая Отечественная война (1941-1945), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов

Белоусов: ни одного из семи тысяч ветеранов ВОВ нельзя оставить без внимания

© РИА Новости / Алексей СухорукоВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Ветеран Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания", - сказал Белоусов на заседании оргкомитета "Победа".
Он уточнил, что 9 мая ветераны займут свои почётные места на трибунах парадов. Фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях, отметил министр.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 мая 2024, 00:18
 
ОбществоРоссияАндрей БелоусовВетераныВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала