https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html

Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов

Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов - РИА Новости, 15.01.2025

Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов

Ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:24:00+03:00

2025-01-15T15:24:00+03:00

2025-01-15T15:24:00+03:00

общество

россия

андрей белоусов

ветераны

великая отечественная война (1941-1945)

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568470877_0:235:3059:1956_1920x0_80_0_0_538a56c2f8ad9f4315c3246476d601bb.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ни один из семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, живущих сегодня в России, не должен остаться без внимания, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания", - сказал Белоусов на заседании оргкомитета "Победа". Он уточнил, что 9 мая ветераны займут свои почётные места на трибунах парадов. Фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие этих мероприятиях, поздравят персонально на дому и в лечебных учреждениях, отметил министр.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, андрей белоусов, ветераны, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф)