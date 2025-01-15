https://ria.ru/20250115/ukraina-1993924558.html

На Украине предложили отменить банковскую тайну

На Украине предложили отменить банковскую тайну - РИА Новости, 15.01.2025

На Украине предложили отменить банковскую тайну

Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:44:00+03:00

2025-01-15T22:44:00+03:00

2025-01-15T22:44:00+03:00

технологии

украина

сергей марченко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины. "Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов - это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - приводит слова Марченко украинское издание "Цензор.net". Министр не исключил, что такая инициатива может натолкнуться на недоверие украинцев к государственным институциям. Марченко уточнил, что налоговики будут работать не с данными конкретного человека, а с массивом информации. "Мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных, и будут работать с рисками. Если появляется ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем", - добавил министр. Как сообщает издание, попытка Верховной рады отменить банковскую тайну для правоохранителей в октябре не увенчалась успехом. Тогда украинские парламентарии предлагали обязать банки предоставлять информацию о финансовых операциях по запросу нацполиции. Главное юридическое управление Рады указало на противоречие инициативы нормам конституции, после чего решение об отмене банковской тайны не было принято. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250102/korruptsiya-1992283603.html

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992195393.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, сергей марченко, верховная рада украины