https://ria.ru/20250115/ukraina-1993924558.html
На Украине предложили отменить банковскую тайну
На Украине предложили отменить банковскую тайну - РИА Новости, 15.01.2025
На Украине предложили отменить банковскую тайну
Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:44:00+03:00
2025-01-15T22:44:00+03:00
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украина
сергей марченко
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины. "Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов - это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - приводит слова Марченко украинское издание "Цензор.net". Министр не исключил, что такая инициатива может натолкнуться на недоверие украинцев к государственным институциям. Марченко уточнил, что налоговики будут работать не с данными конкретного человека, а с массивом информации. "Мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных, и будут работать с рисками. Если появляется ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем", - добавил министр. Как сообщает издание, попытка Верховной рады отменить банковскую тайну для правоохранителей в октябре не увенчалась успехом. Тогда украинские парламентарии предлагали обязать банки предоставлять информацию о финансовых операциях по запросу нацполиции. Главное юридическое управление Рады указало на противоречие инициативы нормам конституции, после чего решение об отмене банковской тайны не было принято. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250102/korruptsiya-1992283603.html
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992195393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, украина, сергей марченко, верховная рада украины
Технологии, Украина, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины
На Украине предложили отменить банковскую тайну
Глава Минфина Украины Марченко заявил, что банковская тайна защищает воров
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить.
По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины
.
«
"Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов - это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - приводит слова Марченко
украинское издание "Цензор.net".
Министр не исключил, что такая инициатива может натолкнуться на недоверие украинцев к государственным институциям. Марченко уточнил, что налоговики будут работать не с данными конкретного человека, а с массивом информации.
"Мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных, и будут работать с рисками. Если появляется ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем", - добавил министр.
Как сообщает издание, попытка Верховной рады
отменить банковскую тайну для правоохранителей в октябре не увенчалась успехом. Тогда украинские парламентарии предлагали обязать банки предоставлять информацию о финансовых операциях по запросу нацполиции. Главное юридическое управление Рады указало на противоречие инициативы нормам конституции, после чего решение об отмене банковской тайны не было принято.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.