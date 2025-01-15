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На Украине предложили отменить банковскую тайну - РИА Новости, 15.01.2025
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22:44 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993924558.html
На Украине предложили отменить банковскую тайну
На Украине предложили отменить банковскую тайну - РИА Новости, 15.01.2025
На Украине предложили отменить банковскую тайну
Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:44:00+03:00
2025-01-15T22:44:00+03:00
технологии
украина
сергей марченко
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины. "Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов - это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - приводит слова Марченко украинское издание "Цензор.net". Министр не исключил, что такая инициатива может натолкнуться на недоверие украинцев к государственным институциям. Марченко уточнил, что налоговики будут работать не с данными конкретного человека, а с массивом информации. "Мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных, и будут работать с рисками. Если появляется ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем", - добавил министр. Как сообщает издание, попытка Верховной рады отменить банковскую тайну для правоохранителей в октябре не увенчалась успехом. Тогда украинские парламентарии предлагали обязать банки предоставлять информацию о финансовых операциях по запросу нацполиции. Главное юридическое управление Рады указало на противоречие инициативы нормам конституции, после чего решение об отмене банковской тайны не было принято. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250102/korruptsiya-1992283603.html
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технологии, украина, сергей марченко, верховная рада украины
Технологии, Украина, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины
На Украине предложили отменить банковскую тайну

Глава Минфина Украины Марченко заявил, что банковская тайна защищает воров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить.
По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.
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"Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов - это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников", - приводит слова Марченко украинское издание "Цензор.net".
Министр не исключил, что такая инициатива может натолкнуться на недоверие украинцев к государственным институциям. Марченко уточнил, что налоговики будут работать не с данными конкретного человека, а с массивом информации.
"Мы будем работать с числовыми наборами. Не будет налоговик конкретный знать, кто это. Это будет база данных, и будут работать с рисками. Если появляется ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем", - добавил министр.
Как сообщает издание, попытка Верховной рады отменить банковскую тайну для правоохранителей в октябре не увенчалась успехом. Тогда украинские парламентарии предлагали обязать банки предоставлять информацию о финансовых операциях по запросу нацполиции. Главное юридическое управление Рады указало на противоречие инициативы нормам конституции, после чего решение об отмене банковской тайны не было принято.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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